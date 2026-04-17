O feriadão prolongado de Tiradentes deve ser marcado por variações típicas de outono no interior e no litoral de São Paulo.
Em Piracicaba, o tempo segue firme e quente ao longo dos dias, enquanto o litoral terá sol predominante, mas com momentos de maior nebulosidade e possibilidade de garoa isolada.
Piracicaba: calor e tempo seco predominam
Na região de Piracicaba, a tendência é de tempo estável durante o feriado, com predomínio de sol entre nuvens e temperaturas em elevação ao longo dos dias.
As máximas devem se aproximar dos 32°C a 34°C, especialmente entre sexta e domingo, com sensação de calor mais intensa durante as tardes.
Não há indicativo de chuva significativa, mantendo o padrão de tempo seco e abafado.
No início da próxima semana, o calor perde um pouco de força, mas as temperaturas seguem elevadas, com leve queda nas máximas e noites mais amenas.
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Litoral: sol, calor e mudança no domingo
Já no litoral paulista, o cenário será mais dinâmico, típico de áreas costeiras.
No sábado (18), o sol aparece entre muitas nuvens, com calor intenso e máximas que podem chegar aos 33°C. Há chance de pancadas de chuva isoladas e passageiras no período da tarde, associadas à atuação de uma frente fria fraca.
No domingo (19), o tempo muda. A nebulosidade aumenta e o céu tende a ficar mais encoberto. As temperaturas variam entre 15°C e 31°C, com possibilidade de garoa, principalmente nas cidades do litoral sul.
Início da semana com tempo mais firme
Na segunda-feira (20), o tempo volta a se estabilizar no litoral, com sol entre poucas nuvens e sensação de calor. As temperaturas ficam entre 14°C e 31°C, favorecendo atividades ao ar livre.
Na terça-feira (21), a tendência é de manutenção do tempo firme, com predomínio de sol, poucas nuvens e temperaturas semelhantes, sem previsão de chuva significativa.
Tendência para os próximos dias
Após a passagem rápida da frente fria, o cenário indica predomínio de ar mais seco no início da semana. As temperaturas continuam elevadas, mas com leve amenização em relação ao pico do fim de semana.
O período segue favorável para lazer e viagens, tanto no interior quanto no litoral, com atenção apenas para eventuais mudanças rápidas no tempo na faixa costeira.