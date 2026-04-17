O feriadão prolongado de Tiradentes deve ser marcado por variações típicas de outono no interior e no litoral de São Paulo.

Em Piracicaba, o tempo segue firme e quente ao longo dos dias, enquanto o litoral terá sol predominante, mas com momentos de maior nebulosidade e possibilidade de garoa isolada.

Piracicaba: calor e tempo seco predominam

Na região de Piracicaba, a tendência é de tempo estável durante o feriado, com predomínio de sol entre nuvens e temperaturas em elevação ao longo dos dias.