Testemunhas relataram que tudo aconteceu em questão de segundos. O carro, desgovernado, avançou de forma repentina antes do impacto, provocando uma cena assustadora que levou moradores a correrem para tentar ajudar.

Momentos de tensão e desespero marcaram a manhã deste sábado (18) na Vila Rezende, em Piracicaba. Um motorista passou mal enquanto dirigia, perdeu completamente o controle do veículo, colidiu com outro carro e capotou violentamente no meio da Avenida Barão de Serra Negra.

O veículo ficou danificado após o capotamento, bloqueando parte da via e aumentando ainda mais o clima de apreensão no local. Populares se aglomeraram enquanto aguardavam a chegada do socorro.

Equipes de resgate foram acionadas às pressas e prestaram atendimento imediato ao motorista, que foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento.

A Polícia Militar também esteve no local, isolando a área e organizando o trânsito, que ficou parcialmente interditado.