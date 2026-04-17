18 de abril de 2026
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FERIADÃO

Veja o que abre e fecha em Piracicaba no feriado de Tiradentes

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, altera o funcionamento de serviços públicos e privados em Piracicaba.
O feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, altera o funcionamento de serviços públicos e privados em Piracicaba.

O feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, altera o funcionamento de serviços públicos e privados em Piracicaba. Enquanto a segunda-feira (20) segue com atendimento normal na maior parte dos órgãos, a terça-feira terá mudanças importantes na rotina da cidade, com fechamento de repartições e ajustes em horários.

Apesar das alterações, os serviços considerados essenciais continuam operando normalmente, garantindo atendimento à população em situações de urgência.

Serviços essenciais seguem funcionando

Mesmo durante o feriado, atendimentos de emergência estarão disponíveis. As unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) funcionam 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também mantém o atendimento pelo telefone 192.

Outros serviços de segurança, como Guarda Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, seguem com operação ininterrupta.

Transporte, comércio e bancos

O transporte público coletivo terá horários diferenciados no feriado, operando com tabela de domingo. No entanto, algumas linhas específicas manterão horários de dias úteis para atender regiões com maior demanda de trabalhadores.

O comércio de rua estará aberto, com funcionamento das 9h às 16h. Já os shoppings terão horário especial, com lojas abertas das 14h às 20h e áreas de alimentação e lazer funcionando por mais tempo.

As agências bancárias não terão atendimento no dia 21.

Prefeitura e serviços públicos

A Prefeitura e demais órgãos municipais funcionam normalmente na segunda-feira, mas estarão fechados no feriado. O mesmo vale para unidades administrativas, como o Ipasp e os serviços do Poupatempo.

Na área de assistência social, equipamentos como Cras, Creas e demais serviços não terão atendimento na terça-feira.

Já a coleta de lixo segue normalmente, sem alterações no cronograma.

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Saúde, abastecimento e espaços públicos

As unidades básicas de saúde (UBSs) e unidades de saúde da família (USFs) estarão fechadas no feriado, retomando o atendimento posteriormente.

Os varejões municipais funcionam normalmente, com horários variados conforme a unidade. O Mercado Municipal também abre em horário reduzido.

Parques públicos permanecem abertos, assim como espaços turísticos, incluindo passeios de barco, pedalinho e trenzinho. O Zoológico reabre no feriado, após permanecer fechado no dia anterior.

Cultura e lazer têm horários especiais

Equipamentos culturais terão funcionamento alterado. Teatros, pinacoteca e alguns museus permanecem fechados, enquanto outros espaços retomam as atividades apenas no feriado, com horários reduzidos.

A programação pode sofrer alterações, e a orientação é que a população verifique previamente antes de se deslocar.

Planejamento evita transtornos

Com mudanças em diversos serviços durante o feriado de Tiradentes, a recomendação é que moradores se organizem com antecedência para evitar imprevistos. Saber o que abre e fecha em Piracicaba pode fazer diferença na rotina e garantir mais tranquilidade durante o período.

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