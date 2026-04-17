O feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, altera o funcionamento de serviços públicos e privados em Piracicaba. Enquanto a segunda-feira (20) segue com atendimento normal na maior parte dos órgãos, a terça-feira terá mudanças importantes na rotina da cidade, com fechamento de repartições e ajustes em horários.

Apesar das alterações, os serviços considerados essenciais continuam operando normalmente, garantindo atendimento à população em situações de urgência.

Serviços essenciais seguem funcionando

Mesmo durante o feriado, atendimentos de emergência estarão disponíveis. As unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) funcionam 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também mantém o atendimento pelo telefone 192.