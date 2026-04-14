A liminar também suspendeu emissões de notas fiscais e prejudicou transações imobiliárias.

A liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo contra a lei que aprovou a nova Planta Genérica de Valores (PGV) de Piracicaba, acabou por gerar um caos para os contribuintes do município. Além de suspender os novos carnês de IPTU, a medida impactou diversos serviços decorrentes da aprovação do novo Código Tributário.

A decisão liminar, proferida pelo desembargador Jarbas Gomes, da 11ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), provocou a suspensão imediata, a pedido do Ministério Público, dos efeitos concretos da Lei Complementar Municipal nº 477/2025, atingindo também o ITBI, o ISSQN e todas as taxas municipais instituídas, ou alteradas, pela legislação, inclusive o IPTU.