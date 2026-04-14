Todas as bicas d’água monitoradas em Piracicaba estão contaminadas e não devem ser utilizadas para consumo. O alerta foi reforçado pela Prefeitura, com base em análises realizadas pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) e pela Vigilância Sanitária.
Atualmente, 7 bicas que estão localizadas nos bairros Paulista, Monte Alegre, Santa Olímpia, Altos do São Francisco, Área de Lazer do Trabalhador e Nhô Quim, são acompanhadas regularmente pelos órgãos municipais. Os testes são feitos todos os meses e indicam a presença de contaminação, principalmente por coliformes fecais, o que torna a água imprópria para ingestão sem tratamento.
Segundo o Semae, consumir essa água pode causar doenças transmitidas pela água, como febre tifoide, diarreia, vômitos, colite, disenteria e cólera. Esses problemas podem atingir qualquer pessoa, com maior impacto em crianças, idosos e pessoas com a saúde mais vulnerável.
Para informar a população, a Prefeitura realizou a instalação e a reposição de placas nos locais onde existem bicas. Os avisos orientam que a água não é adequada para consumo. No entanto, esses materiais têm sido alvo de vandalismo e, em alguns casos, são retirados ou danificados.
De acordo com o presidente do Semae, Ronald Pereira da Silva, as placas têm a função de alertar a população sobre os riscos e evitar o consumo indevido da água. A retirada desses avisos compromete a informação nos pontos monitorados.
A Prefeitura informou que segue com o monitoramento das bicas e reforça que a população deve evitar o consumo dessa água. Também orienta que atos de vandalismo sejam denunciados à Guarda Civil Municipal, pelo telefone 153, ou à Polícia Militar, pelo 190.