Todas as bicas d’água monitoradas em Piracicaba estão contaminadas e não devem ser utilizadas para consumo. O alerta foi reforçado pela Prefeitura, com base em análises realizadas pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) e pela Vigilância Sanitária.

Atualmente, 7 bicas que estão localizadas nos bairros Paulista, Monte Alegre, Santa Olímpia, Altos do São Francisco, Área de Lazer do Trabalhador e Nhô Quim, são acompanhadas regularmente pelos órgãos municipais. Os testes são feitos todos os meses e indicam a presença de contaminação, principalmente por coliformes fecais, o que torna a água imprópria para ingestão sem tratamento.

Segundo o Semae, consumir essa água pode causar doenças transmitidas pela água, como febre tifoide, diarreia, vômitos, colite, disenteria e cólera. Esses problemas podem atingir qualquer pessoa, com maior impacto em crianças, idosos e pessoas com a saúde mais vulnerável.