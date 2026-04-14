14 de abril de 2026
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RANKING GLOBAL

ESALQ/USP surpreende e aparece entre as melhores do mundo

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine
ESALQ
ESALQ

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, vinculada à Universidade de São Paulo, voltou a ganhar destaque internacional ao figurar entre as instituições mais bem avaliadas do mundo no QS World University Ranking by Subject 2026.

O desempenho reforça a força da produção científica da ESALQ, especialmente em Agricultura e Silvicultura, área em que a instituição mantém tradição de excelência.

Agricultura e Silvicultura no Top 50

A área de Agricultura e Silvicultura aparece na 32ª posição mundial, consolidando o protagonismo da ESALQ em pesquisas ligadas às ciências agrárias e à formação de alunos nos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e programas de pós-graduação.

USP entre as melhores do mundo em 2026

Além de Agricultura e Silvicultura, a Universidade de São Paulo aparece com 11 áreas entre as 50 melhores do mundo. Veja as posições:

  • História da Arte: 12ª posição
  • Odontologia: 15ª posição
  • Engenharia de Minas: 24ª posição
  • Antropologia: 25ª posição
  • Biblioteconomia e Gestão da Informação: 28ª posição
  • Engenharia de Petróleo: 29ª posição
  • Agricultura e Silvicultura: 32ª posição
  • Medicina: 43ª posição
  • Farmácia e Farmacologia: 43ª posição
  • Arquitetura: 48ª posição
  • Sociologia: 50ª posição
  • Avaliação internacional ampla

O ranking é elaborado pela consultoria QS Quacquarelli Symonds e considera o desempenho de universidades em diversas disciplinas ao redor do mundo. O ranking QS considera mais de 21 mil áreas de conhecimento em cerca de 1.900 instituições de 100 países.

O levantamento abrange 55 disciplinas acadêmicas e utiliza indicadores como reputação acadêmica, impacto de pesquisa e percepção do mercado de trabalho.

As métricas variam de acordo com cada área, permitindo uma avaliação mais precisa das especificidades de cada campo científico.

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Brasil com forte presença no ranking

O Brasil teve 382 áreas avaliadas em 31 instituições, o maior número da América Latina, reforçando a presença das universidades brasileiras no cenário acadêmico global.

Os resultados completos podem ser acessados na página do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico da USP:

https://egida.usp.br/rankings/

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