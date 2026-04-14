A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, vinculada à Universidade de São Paulo, voltou a ganhar destaque internacional ao figurar entre as instituições mais bem avaliadas do mundo no QS World University Ranking by Subject 2026.

O desempenho reforça a força da produção científica da ESALQ, especialmente em Agricultura e Silvicultura, área em que a instituição mantém tradição de excelência.

Agricultura e Silvicultura no Top 50

A área de Agricultura e Silvicultura aparece na 32ª posição mundial, consolidando o protagonismo da ESALQ em pesquisas ligadas às ciências agrárias e à formação de alunos nos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e programas de pós-graduação.

USP entre as melhores do mundo em 2026