A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, vinculada à Universidade de São Paulo, voltou a ganhar destaque internacional ao figurar entre as instituições mais bem avaliadas do mundo no QS World University Ranking by Subject 2026.
O desempenho reforça a força da produção científica da ESALQ, especialmente em Agricultura e Silvicultura, área em que a instituição mantém tradição de excelência.
Agricultura e Silvicultura no Top 50
A área de Agricultura e Silvicultura aparece na 32ª posição mundial, consolidando o protagonismo da ESALQ em pesquisas ligadas às ciências agrárias e à formação de alunos nos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e programas de pós-graduação.
USP entre as melhores do mundo em 2026
Além de Agricultura e Silvicultura, a Universidade de São Paulo aparece com 11 áreas entre as 50 melhores do mundo. Veja as posições:
- História da Arte: 12ª posição
- Odontologia: 15ª posição
- Engenharia de Minas: 24ª posição
- Antropologia: 25ª posição
- Biblioteconomia e Gestão da Informação: 28ª posição
- Engenharia de Petróleo: 29ª posição
- Agricultura e Silvicultura: 32ª posição
- Medicina: 43ª posição
- Farmácia e Farmacologia: 43ª posição
- Arquitetura: 48ª posição
- Sociologia: 50ª posição
- Avaliação internacional ampla
O ranking é elaborado pela consultoria QS Quacquarelli Symonds e considera o desempenho de universidades em diversas disciplinas ao redor do mundo. O ranking QS considera mais de 21 mil áreas de conhecimento em cerca de 1.900 instituições de 100 países.
O levantamento abrange 55 disciplinas acadêmicas e utiliza indicadores como reputação acadêmica, impacto de pesquisa e percepção do mercado de trabalho.
As métricas variam de acordo com cada área, permitindo uma avaliação mais precisa das especificidades de cada campo científico.
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Brasil com forte presença no ranking
O Brasil teve 382 áreas avaliadas em 31 instituições, o maior número da América Latina, reforçando a presença das universidades brasileiras no cenário acadêmico global.
Os resultados completos podem ser acessados na página do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico da USP: