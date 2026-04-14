O uso de armadilhas adesivas para o controle de roedores, popularmente conhecidas como "cola rato", tem gerado um debate intenso que divide opiniões entre a eficácia doméstica e os impactos éticos e ambientais. Embora vendidas livremente em supermercados como uma solução rápida, especialistas alertam que o dispositivo pode representar um risco grave não apenas para os alvos, mas para animais domésticos e a fauna silvestre.

O funcionamento da armadilha é simples e, para muitos, cruel: uma superfície de alta aderência prende o animal, que acaba morrendo por exaustão, fome ou ferimentos graves ao tentar se libertar.

No entanto, o maior problema reside na falta de seletividade do método. Pássaros, filhotes de gatos e pequenos animais silvestres frequentemente acabam vítimas dessas placas, o que pode levar a ferimentos irreversíveis ou à morte em casos de pets de pequeno porte.