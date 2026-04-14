14 de abril de 2026
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GRAVÍSSIMO

Mulher morre atropelada por vários carros em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
O acidente fatal aconteceu no km 155 da rodovia do Açúcar.
O acidente fatal aconteceu no km 155 da rodovia do Açúcar.

 Uma noite marcada por dor e comoção terminou em tragédia na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba. Uma mulher de 52 anos perdeu a vida de forma brutal após ser atropelada por diversos veículos na noite desta segunda-feira (13).

Acidente violento no km 155

Segundo informações apuradas no local, o atropelamento aconteceu na altura do km 155 da rodovia. A vítima teria sido atingida inicialmente por um veículo e, na sequência, outros carros não conseguiram evitar novos atropelamentos, agravando ainda mais a situação.

Equipes de resgate não conseguiram salvar a vítima

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas com urgência, mas, ao chegarem, apenas puderam constatar o óbito da mulher ainda no local do acidente.

Polícia e perícia investigam o caso

A ocorrência foi atendida por policiais militares rodoviários, com apoio da perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado pelas autoridades competentes.

A identidade da vítima não havia sido divulgada até o momento.

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