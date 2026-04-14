Uma noite marcada por dor e comoção terminou em tragédia na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba. Uma mulher de 52 anos perdeu a vida de forma brutal após ser atropelada por diversos veículos na noite desta segunda-feira (13).
Acidente violento no km 155
Segundo informações apuradas no local, o atropelamento aconteceu na altura do km 155 da rodovia. A vítima teria sido atingida inicialmente por um veículo e, na sequência, outros carros não conseguiram evitar novos atropelamentos, agravando ainda mais a situação.
Equipes de resgate não conseguiram salvar a vítima
Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas com urgência, mas, ao chegarem, apenas puderam constatar o óbito da mulher ainda no local do acidente.
Polícia e perícia investigam o caso
A ocorrência foi atendida por policiais militares rodoviários, com apoio da perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários para esclarecer as circunstâncias da tragédia.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado pelas autoridades competentes.
A identidade da vítima não havia sido divulgada até o momento.