Uma noite marcada por dor e comoção terminou em tragédia na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba. Uma mulher de 52 anos perdeu a vida de forma brutal após ser atropelada por diversos veículos na noite desta segunda-feira (13).

Acidente violento no km 155

Segundo informações apuradas no local, o atropelamento aconteceu na altura do km 155 da rodovia. A vítima teria sido atingida inicialmente por um veículo e, na sequência, outros carros não conseguiram evitar novos atropelamentos, agravando ainda mais a situação.