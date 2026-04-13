Andrelina foi achada caída na sala da residência por uma técnica de enfermagem, já sem vida. A cena chamou atenção pela violência: a vítima apresentava diversos hematomas pelo corpo e um ferimento mais grave em um dos dedos da mão, que estava envolto em uma toalha.

Foi identificada como Andrelina dos Santos Antônio, de 53 anos, a mulher encontrada morta dentro de casa no último sábado (11), em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h29 e confirmou o óbito no local. A casa estava em completo desarranjo, com cômodos revirados, o que levantou imediatamente a suspeita de crime.

O imóvel foi isolado para a perícia, e a Polícia Civil assumiu as investigações.

A identificação de suspeitos avançou após a análise de imagens de monitoramento, que mostraram a entrada de um casal na residência por volta das 18h e a saída às 22h32 em um veículo branco. A partir disso, os investigadores conseguiram rastrear o trajeto e chegaram ao filho de Andrelina, que estava acompanhado de uma mulher.