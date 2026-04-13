Foi identificada como Andrelina dos Santos Antônio, de 53 anos, a mulher encontrada morta dentro de casa no último sábado (11), em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.
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Andrelina foi achada caída na sala da residência por uma técnica de enfermagem, já sem vida. A cena chamou atenção pela violência: a vítima apresentava diversos hematomas pelo corpo e um ferimento mais grave em um dos dedos da mão, que estava envolto em uma toalha.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h29 e confirmou o óbito no local. A casa estava em completo desarranjo, com cômodos revirados, o que levantou imediatamente a suspeita de crime.
O imóvel foi isolado para a perícia, e a Polícia Civil assumiu as investigações.
A identificação de suspeitos avançou após a análise de imagens de monitoramento, que mostraram a entrada de um casal na residência por volta das 18h e a saída às 22h32 em um veículo branco. A partir disso, os investigadores conseguiram rastrear o trajeto e chegaram ao filho de Andrelina, que estava acompanhado de uma mulher.
O casal passou por São Pedro, seguiu para Piracicaba e depois teve movimentações rastreadas com apoio de pedágio e corridas de aplicativo. O caso passou a ser acompanhado por equipes especializadas, incluindo o DEIC.
O suspeito chegou a ser localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista, mas não foi preso naquele momento. Posteriormente, acabou detido ao retornar para Santa Maria da Serra, durante o velório da própria mãe.
A mulher que o acompanhava também é investigada por possível participação.
Andrelina foi sepultada às 10h no cemitério local, em meio a forte comoção.
A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.