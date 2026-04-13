Piracicaba vive uma transformação no setor bancário. Em dez anos, a cidade perdeu 25 agências, passando de 60 unidades em 2016 para 35 em 2026 — uma redução de 42% na estrutura física, segundo dados do Banco Central do Brasil.

O movimento acompanha o avanço dos serviços digitais, mas já provoca impactos no dia a dia da população.

Menos agências e mais tecnologia

Além das agências, os postos de atendimento também diminuíram: caíram de 118 para 73 no período, conforme levantamento do Banco Central. A retração reforça a tendência de redução no atendimento presencial.