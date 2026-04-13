O Rio Piracicaba apresenta contaminação por antibióticos utilizados na medicina humana, veterinária e na agropecuária. É o que aponta um estudo científico desenvolvido por oito pesquisadores do Cena (Centro de Energia Nuclear na Agricultura) da Esalq/USP (Universidade de São Paulo).

A pesquisa identificou resíduos de diferentes tipos de antibióticos na água, no sedimento e até em peixes do rio. De acordo com os dados, a concentração dos contaminantes é maior em períodos de estiagem, quando o volume de água diminui e os poluentes ficam mais concentrados.

O estudo foi disponibilizado ao JP por Patrícia Evangelista, doutoranda em Ciências pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP) e engenheira ambiental pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).