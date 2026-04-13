O Rio Piracicaba apresenta contaminação por antibióticos utilizados na medicina humana, veterinária e na agropecuária. É o que aponta um estudo científico desenvolvido por oito pesquisadores do Cena (Centro de Energia Nuclear na Agricultura) da Esalq/USP (Universidade de São Paulo).
A pesquisa identificou resíduos de diferentes tipos de antibióticos na água, no sedimento e até em peixes do rio. De acordo com os dados, a concentração dos contaminantes é maior em períodos de estiagem, quando o volume de água diminui e os poluentes ficam mais concentrados.
O estudo foi disponibilizado ao JP por Patrícia Evangelista, doutoranda em Ciências pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP) e engenheira ambiental pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Os pesquisadores alertam que esse tipo de contaminação pode trazer impactos como o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos — um problema de saúde pública — além de efeitos nocivos à fauna aquática e à cadeia alimentar.
Como parte do estudo, foi testado o uso da planta aquática Salvinia auriculata para remover os antibióticos da água, em um processo conhecido como fitorremediação.
Os resultados foram considerados positivos. A planta conseguiu remover mais de 95% de um dos antibióticos analisados, o enrofloxacino, e entre 30% e 45% de outro composto, o cloranfenicol.
Segundo os pesquisadores, quanto maior a quantidade da planta presente na água, maior foi a eficiência na remoção dos contaminantes.
Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores destacam que a aplicação da técnica deve ser acompanhada com cautela, já que a interação entre plantas, contaminantes e organismos aquáticos pode alterar a dinâmica do ecossistema.
O estudo reforça que uma parcela significativa dos antibióticos consumidos não é totalmente metabolizada pelo organismo humano ou animal, sendo eliminada e chegando aos rios por meio do esgoto e de resíduos.
Como os sistemas de tratamento de água não conseguem remover completamente essas substâncias, elas acabam persistindo no ambiente.
PEIXES
O estudo também analisou peixes lambari e pacu e constatou a presença de antibióticos nos organismos. O cloranfenicol apresentou maior capacidade de bioacumulação, permanecendo por mais tempo nos tecidos dos peixes. Já o enrofloxacino foi eliminado de forma mais rápida.
Além disso, os cientistas observaram danos celulares nos peixes expostos aos contaminantes, incluindo alterações genéticas em células sanguíneas, o que reforça os riscos ambientais da poluição.
Diante desse cenário, os pesquisadores defendem a adoção de soluções sustentáveis, como a fitorremediação, aliadas a políticas de controle e uso consciente de antibióticos.
A Prefeitura de Piracicaba foi questionada sobre a pesquisa porque o Rio Piracicaba é responsável por, aproximadamente, 15% da captação de água para o abastecimento da cidade, mas até o fechamento desta edição não houve resposta.