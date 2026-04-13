Na quarta-feira, 8 de abril, foi realizada a primeira reunião do Conselho Estratégico do chamado Esalq Science Park. O encontro ocorreu de forma híbrida, com parte dos participantes reunida no campus e outros acompanhando de forma remota.

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) segue com a implementação de um novo projeto voltado à área de inovação. A iniciativa ocorre no ano em que a instituição completa 125 anos.

Participaram presencialmente a diretora da Esalq, Thais Vieira; o empresário Ricardo Nishimura, ligado ao Grupo Jacto; o professor José Belasque Junior; e Elvis Fusco, representante da Fundação Shunji Nishimura. Também integraram a reunião, por videoconferência, representantes de iniciativas ligadas à inovação e ao mercado, como o Centro de Inovação da USP em São Carlos e empresas do setor.

Durante o encontro, foram discutidos pontos relacionados à estrutura do projeto, incluindo diretrizes estratégicas, organização operacional e critérios para definição da entidade responsável pela gestão do espaço.

O Esalq Science Park foi criado por resolução da Universidade de São Paulo (USP) em julho de 2025. A proposta prevê a criação de um ambiente voltado à conexão entre pesquisadores, empresas, empreendedores e órgãos públicos, com foco em projetos baseados em ciência e tecnologia.