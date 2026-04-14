14 de abril de 2026
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Veja quais aplicativos do governo ter no celular

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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INSS Divulgação
Com os aplicativos instalados, o usuário economiza tempo e consegue acessar serviços essenciais a qualquer momento.
Com os aplicativos instalados, o usuário economiza tempo e consegue acessar serviços essenciais a qualquer momento.

A digitalização dos serviços públicos avançou e, em 2026, diversos aplicativos oficiais já permitem resolver pendências sem sair de casa. Muito além do acesso tradicional pelo Gov.br, o cidadão pode consultar documentos, benefícios e dados pessoais diretamente pelo celular.

Essas plataformas foram criadas para reduzir filas, evitar deslocamentos e agilizar o acesso a direitos básicos. Com poucos toques, é possível acompanhar informações trabalhistas, previdenciárias e até documentos com validade jurídica.

Por que vale a pena ter esses aplicativos

A principal vantagem está na praticidade. Com os aplicativos instalados, o usuário economiza tempo e consegue acessar serviços essenciais a qualquer momento. Além disso, as ferramentas garantem mais segurança no armazenamento de dados e facilitam a comunicação com órgãos públicos.

Outro ponto importante é a centralização de informações, que evita a necessidade de comparecer presencialmente em agências para resolver questões simples.

Aplicativos essenciais para o dia a dia

Confira alguns dos principais apps do governo que podem transformar sua rotina:

  • Gov.br: funciona como uma “chave digital” única. Com login e senha, o cidadão acessa diversos serviços públicos, assina documentos com validade legal e gerencia seus dados em diferentes plataformas.
  • Caixa Tem: inicialmente criado para pagamento de benefícios sociais, hoje funciona como uma conta digital gratuita. Permite consultar saldo, movimentar valores, pagar contas, fazer Pix e até contratar serviços financeiros.
  • Carteira de Trabalho Digital: substitui o documento físico e reúne todo o histórico profissional. No app, é possível verificar contratos, salários, férias e até solicitar o seguro-desemprego.
  • Carteira Digital de Trânsito (CDT): concentra documentos como CNH e CRLV com validade jurídica. Também oferece consulta de multas e alertas sobre vencimentos.
  • Meu INSS: plataforma voltada aos serviços previdenciários. Permite consultar contribuições, simular aposentadoria, solicitar benefícios e acompanhar a prova de vida quando necessário.

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Menos burocracia, mais acesso

A tendência é que cada vez mais serviços sejam integrados ao ambiente digital. Com isso, o uso desses aplicativos se torna praticamente indispensável para quem quer praticidade e agilidade no dia a dia.

Especialistas recomendam manter os apps atualizados e utilizar apenas versões oficiais, garantindo segurança no acesso às informações pessoais.

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