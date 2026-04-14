A digitalização dos serviços públicos avançou e, em 2026, diversos aplicativos oficiais já permitem resolver pendências sem sair de casa. Muito além do acesso tradicional pelo Gov.br, o cidadão pode consultar documentos, benefícios e dados pessoais diretamente pelo celular.

Essas plataformas foram criadas para reduzir filas, evitar deslocamentos e agilizar o acesso a direitos básicos. Com poucos toques, é possível acompanhar informações trabalhistas, previdenciárias e até documentos com validade jurídica.

Por que vale a pena ter esses aplicativos

A principal vantagem está na praticidade. Com os aplicativos instalados, o usuário economiza tempo e consegue acessar serviços essenciais a qualquer momento. Além disso, as ferramentas garantem mais segurança no armazenamento de dados e facilitam a comunicação com órgãos públicos.