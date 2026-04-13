A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta segunda-feira (13/4), a apreensão de diversos produtos fitoterápicos de origem desconhecida, após identificar irregularidades que representam risco à saúde dos consumidores.
A medida, de caráter sanitário, também estabelece a proibição imediata de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda, transporte e uso desses itens em todo o território nacional.
Segundo o órgão, a decisão visa conter a circulação de produtos sem procedência comprovada e fora dos padrões exigidos, reforçando a fiscalização e a segurança no mercado de suplementos e fitoterápicos.
Veja a lista de medicamentos proibidos
- Canela de Velho;
- Canela de Velho com Sucupira;
- Canela de Velho com Sucupira Wra;
- Cloreto de Magnésio P.A + Sucupira + Canela De Velho Status Verde;
- Canela de Velho com Sucupira Natuviva;
- Suplemento Articular Canela de Velho Natuvite;
- Canela de Velho com Sucupira e Cloreto de Magnésio P.A. Natuviva;
- Canela de Velho com sucupira 100% Natural Fonte Verde;
- Canela de Velho Fito Green;
- Herbais Canela de Velho Denature;
- Canela de Velho com Cloreto de Magnésio Fonte Verde;
- Canela de Velho Sollo Nutrition;
- Canela de Velho Essentialpure;
- Canela de Velho Composta Ns Produtos Naturais;
- Canela de Velho, Canela De Velho Suplemento Maria Brasil.
Os produtos estavam sendo vendidos e anunciados pela internet sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, além de serem fabricados por empresas desconhecidas.
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