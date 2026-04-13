14 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ALERTA DA ANVISA

Canela de velho, magnésio e mais; veja lista de proibições

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta segunda-feira (13/4), a apreensão de diversos produtos fitoterápicos de origem desconhecida.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta segunda-feira (13/4), a apreensão de diversos produtos fitoterápicos de origem desconhecida.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta segunda-feira (13/4), a apreensão de diversos produtos fitoterápicos de origem desconhecida, após identificar irregularidades que representam risco à saúde dos consumidores.

A medida, de caráter sanitário, também estabelece a proibição imediata de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda, transporte e uso desses itens em todo o território nacional.

Segundo o órgão, a decisão visa conter a circulação de produtos sem procedência comprovada e fora dos padrões exigidos, reforçando a fiscalização e a segurança no mercado de suplementos e fitoterápicos.

Veja a lista de medicamentos proibidos

  • Canela de Velho; 
  • Canela de Velho com Sucupira; 
  •  Canela de Velho com Sucupira Wra; 
  •  Cloreto de Magnésio P.A + Sucupira + Canela De Velho Status Verde; 
  •  Canela de Velho com Sucupira Natuviva; 
  •  Suplemento Articular Canela de Velho Natuvite; 
  •  Canela de Velho com Sucupira e Cloreto de Magnésio P.A. Natuviva; 
  •  Canela de Velho com sucupira 100% Natural Fonte Verde; 
  •  Canela de Velho Fito Green; 
  •  Herbais Canela de Velho Denature; 
  •  Canela de Velho com Cloreto de Magnésio Fonte Verde; 
  •  Canela de Velho Sollo Nutrition; 
  •  Canela de Velho Essentialpure; 
  •  Canela de Velho Composta Ns Produtos Naturais; 
  •  Canela de Velho, Canela De Velho Suplemento Maria Brasil. 

Os produtos estavam sendo vendidos e anunciados pela internet sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, além de serem fabricados por empresas desconhecidas.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários