A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta segunda-feira (13/4), a apreensão de diversos produtos fitoterápicos de origem desconhecida, após identificar irregularidades que representam risco à saúde dos consumidores.

A medida, de caráter sanitário, também estabelece a proibição imediata de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda, transporte e uso desses itens em todo o território nacional.

Segundo o órgão, a decisão visa conter a circulação de produtos sem procedência comprovada e fora dos padrões exigidos, reforçando a fiscalização e a segurança no mercado de suplementos e fitoterápicos.

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