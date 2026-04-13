14 de abril de 2026
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Anvisa suspende venda de fitas e medidor de glicose; saiba mais

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Fita-Teste
Fita-Teste

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da comercialização, distribuição e importação de fitas-teste e medidores de glicose da marca Bioland, utilizados principalmente por pessoas com diabetes para monitoramento dos níveis de açúcar no sangue. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e vale para itens fabricados a partir de 16 de março.

A medida ocorre após fiscalização que identificou falhas no cumprimento das normas obrigatórias de produção, levantando dúvidas sobre a segurança e precisão dos dispositivos.

Falhas na fabricação motivam decisão

Durante inspeção realizada em fevereiro, a Anvisa constatou irregularidades nas Boas Práticas de Fabricação de Dispositivos Médicos. Essas normas são essenciais para garantir qualidade, confiabilidade e segurança dos produtos utilizados por pacientes em todo o país.

Segundo o órgão, o descumprimento dessas exigências pode comprometer diretamente o resultado das medições, colocando em risco a saúde de usuários que dependem dos equipamentos diariamente.

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Outros produtos também foram barrados

Além dos medidores de glicose, a agência também proibiu a circulação de cinco equipamentos médicos: Sculptlift Pro, Rejuvelift Pro, Lift Contour, Diamond Pro e Máscara Lumimask, ligados à empresa Ben-Hur Comércio de Importação e Exportação Ltda.

De acordo com a Anvisa, os produtos não possuem registro regular no Brasil e estavam sendo comercializados por um estabelecimento sem autorização de funcionamento. Com isso, ficam vetadas todas as etapas de comercialização, incluindo fabricação, importação, propaganda e uso.

Risco à saúde acende alerta

Especialistas destacam que o uso de dispositivos irregulares pode gerar consequências graves, especialmente em casos que exigem controle rigoroso, como o diabetes. A medição incorreta dos níveis de glicose pode levar a decisões equivocadas no tratamento.

A recomendação é que consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos afetados e busquem alternativas devidamente regularizadas no mercado.

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