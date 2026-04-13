A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da comercialização, distribuição e importação de fitas-teste e medidores de glicose da marca Bioland, utilizados principalmente por pessoas com diabetes para monitoramento dos níveis de açúcar no sangue. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e vale para itens fabricados a partir de 16 de março.

A medida ocorre após fiscalização que identificou falhas no cumprimento das normas obrigatórias de produção, levantando dúvidas sobre a segurança e precisão dos dispositivos.

Falhas na fabricação motivam decisão

Durante inspeção realizada em fevereiro, a Anvisa constatou irregularidades nas Boas Práticas de Fabricação de Dispositivos Médicos. Essas normas são essenciais para garantir qualidade, confiabilidade e segurança dos produtos utilizados por pacientes em todo o país.