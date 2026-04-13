A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da comercialização, distribuição e importação de fitas-teste e medidores de glicose da marca Bioland, utilizados principalmente por pessoas com diabetes para monitoramento dos níveis de açúcar no sangue. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e vale para itens fabricados a partir de 16 de março.
A medida ocorre após fiscalização que identificou falhas no cumprimento das normas obrigatórias de produção, levantando dúvidas sobre a segurança e precisão dos dispositivos.
Falhas na fabricação motivam decisão
Durante inspeção realizada em fevereiro, a Anvisa constatou irregularidades nas Boas Práticas de Fabricação de Dispositivos Médicos. Essas normas são essenciais para garantir qualidade, confiabilidade e segurança dos produtos utilizados por pacientes em todo o país.
Segundo o órgão, o descumprimento dessas exigências pode comprometer diretamente o resultado das medições, colocando em risco a saúde de usuários que dependem dos equipamentos diariamente.
VEJA MAIS:
- Número de lojas fechadas no Centro cai, mas ainda preocupa; VEJA
- Filho mata mãe e tira dedo para usar celular a 60km de Piracicaba
- Piracicaba perde Luiz Andreello, referência na educação e na vida
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Outros produtos também foram barrados
Além dos medidores de glicose, a agência também proibiu a circulação de cinco equipamentos médicos: Sculptlift Pro, Rejuvelift Pro, Lift Contour, Diamond Pro e Máscara Lumimask, ligados à empresa Ben-Hur Comércio de Importação e Exportação Ltda.
De acordo com a Anvisa, os produtos não possuem registro regular no Brasil e estavam sendo comercializados por um estabelecimento sem autorização de funcionamento. Com isso, ficam vetadas todas as etapas de comercialização, incluindo fabricação, importação, propaganda e uso.
Risco à saúde acende alerta
Especialistas destacam que o uso de dispositivos irregulares pode gerar consequências graves, especialmente em casos que exigem controle rigoroso, como o diabetes. A medição incorreta dos níveis de glicose pode levar a decisões equivocadas no tratamento.
A recomendação é que consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos afetados e busquem alternativas devidamente regularizadas no mercado.