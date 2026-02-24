A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) começa a consolidar uma mudança estrutural no sistema de identificação civil brasileiro. Com número único vinculado ao CPF e recursos avançados de validação digital, o documento já apresenta desempenho superior ao antigo RG estadual na prevenção a fraudes.

Levantamento da Serasa Experian, com base em 30 milhões de autenticações realizadas entre janeiro e agosto de 2025, aponta que 86,9% das validações feitas com a CIN não apresentaram indícios de risco. No mesmo período, o RG tradicional registrou 80,6% de aprovações sem alerta. Proporcionalmente, a nova identidade demonstrou ser até dez vezes menos vulnerável a tentativas de fraude.

Número único fecha brechas históricas