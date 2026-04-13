O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba programou uma série de intervenções na rede de abastecimento entre os dias 13 e 17 de abril. As ações fazem parte do Programa de Redução de Perdas e incluem a instalação e substituição de registros de manobra, etapa essencial para a setorização do sistema.

Os serviços serão realizados sempre das 9h às 16h e podem provocar oscilações ou interrupções temporárias no fornecimento de água em diferentes regiões da cidade.

Intervenções começam pela região do Nova Piracicaba

A primeira etapa ocorre na segunda-feira (13), com obras na região do Nova Piracicaba, incluindo trechos da Avenida Presidente Kennedy. A intervenção deve impactar bairros como Vila Rezende, Areião, Jardim Primavera, Terras do Engenho e adjacências, atingindo cerca de 5,88% dos usuários.