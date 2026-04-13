14 de abril de 2026
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Falta de água? Veja bairros afetados nesta semana

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Falta de água pode prejudicar rotinas em Piracicaba
Falta de água pode prejudicar rotinas em Piracicaba

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba programou uma série de intervenções na rede de abastecimento entre os dias 13 e 17 de abril. As ações fazem parte do Programa de Redução de Perdas e incluem a instalação e substituição de registros de manobra, etapa essencial para a setorização do sistema.

Os serviços serão realizados sempre das 9h às 16h e podem provocar oscilações ou interrupções temporárias no fornecimento de água em diferentes regiões da cidade.

Intervenções começam pela região do Nova Piracicaba

A primeira etapa ocorre na segunda-feira (13), com obras na região do Nova Piracicaba, incluindo trechos da Avenida Presidente Kennedy. A intervenção deve impactar bairros como Vila Rezende, Areião, Jardim Primavera, Terras do Engenho e adjacências, atingindo cerca de 5,88% dos usuários.

Segundo o Semae, o abastecimento será retomado gradualmente após a conclusão dos serviços.

Paulicéia e bairros próximos entram no cronograma

Na terça-feira (14), as equipes atuam na região da Paulicéia, com intervenções em diferentes cruzamentos da Rua Dona Hilda e vias próximas. A obra alcança bairros como Jardim Itapuã, Parque dos Eucaliptos, Morada do Sol e Monte Líbano, abrangendo aproximadamente 3,65% dos consumidores.

Moradores relatam que interrupções pontuais já são esperadas durante esse tipo de manutenção, mas reforçam a importância de avisos prévios para organização doméstica.

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Região do Taquaral recebe obras na quarta-feira

Na quarta-feira (15), os trabalhos avançam para a região do Monte Feliz e Taquaral. A ação envolve importantes avenidas como Edne Rontani Bassete e Eurico Gaspar Dutra, beneficiando bairros como Cecap, Eldorado e Reserva Taquaral. A estimativa é atingir cerca de 2,65% da população atendida.

Dois Córregos terá intervenções na quinta

Já na quinta-feira (16), a manutenção ocorre na região do Dois Córregos, com serviços em vias estratégicas como a Avenida Dois Córregos e acessos à Rodovia do Açúcar. Entre os bairros impactados estão Santa Rita, Tupi e Jardim Bom Jesus, somando cerca de 3,43% dos usuários.

Encerramento na região da Paulista

O cronograma se encerra na sexta-feira (17), com obras na região da Paulista. As intervenções acontecem na Avenida Dona Jane Conceição e ruas próximas, podendo afetar o abastecimento em bairros como Jaraguá, Castelinho e parte do Centro, atingindo aproximadamente 5,89% dos consumidores.

Abastecimento será normalizado gradualmente

De acordo com o Semae, a regularização do fornecimento ocorre de forma progressiva após o término dos trabalhos. A autarquia também alerta que o cronograma pode sofrer alterações em caso de chuva ou situações emergenciais.

Especialistas recomendam que moradores com caixa d’água façam uso consciente durante o período, evitando desperdícios e priorizando atividades essenciais.

Canais de atendimento

A população pode entrar em contato com o Semae pelos seguintes canais:

  • WhatsApp 24h: (19) 3403-9608
  • Central telefônica: 0800 772 9611
  • Disque 115 (telefone fixo)
  • Site oficial: semaepiracicaba.sp.gov.br 
  • Agência Web: agenciaweb.semaepiracicaba.sp.gov.br

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