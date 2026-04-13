O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba programou uma série de intervenções na rede de abastecimento entre os dias 13 e 17 de abril. As ações fazem parte do Programa de Redução de Perdas e incluem a instalação e substituição de registros de manobra, etapa essencial para a setorização do sistema.
Os serviços serão realizados sempre das 9h às 16h e podem provocar oscilações ou interrupções temporárias no fornecimento de água em diferentes regiões da cidade.
Intervenções começam pela região do Nova Piracicaba
A primeira etapa ocorre na segunda-feira (13), com obras na região do Nova Piracicaba, incluindo trechos da Avenida Presidente Kennedy. A intervenção deve impactar bairros como Vila Rezende, Areião, Jardim Primavera, Terras do Engenho e adjacências, atingindo cerca de 5,88% dos usuários.
Segundo o Semae, o abastecimento será retomado gradualmente após a conclusão dos serviços.
Paulicéia e bairros próximos entram no cronograma
Na terça-feira (14), as equipes atuam na região da Paulicéia, com intervenções em diferentes cruzamentos da Rua Dona Hilda e vias próximas. A obra alcança bairros como Jardim Itapuã, Parque dos Eucaliptos, Morada do Sol e Monte Líbano, abrangendo aproximadamente 3,65% dos consumidores.
Moradores relatam que interrupções pontuais já são esperadas durante esse tipo de manutenção, mas reforçam a importância de avisos prévios para organização doméstica.
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Região do Taquaral recebe obras na quarta-feira
Na quarta-feira (15), os trabalhos avançam para a região do Monte Feliz e Taquaral. A ação envolve importantes avenidas como Edne Rontani Bassete e Eurico Gaspar Dutra, beneficiando bairros como Cecap, Eldorado e Reserva Taquaral. A estimativa é atingir cerca de 2,65% da população atendida.
Dois Córregos terá intervenções na quinta
Já na quinta-feira (16), a manutenção ocorre na região do Dois Córregos, com serviços em vias estratégicas como a Avenida Dois Córregos e acessos à Rodovia do Açúcar. Entre os bairros impactados estão Santa Rita, Tupi e Jardim Bom Jesus, somando cerca de 3,43% dos usuários.
Encerramento na região da Paulista
O cronograma se encerra na sexta-feira (17), com obras na região da Paulista. As intervenções acontecem na Avenida Dona Jane Conceição e ruas próximas, podendo afetar o abastecimento em bairros como Jaraguá, Castelinho e parte do Centro, atingindo aproximadamente 5,89% dos consumidores.
Abastecimento será normalizado gradualmente
De acordo com o Semae, a regularização do fornecimento ocorre de forma progressiva após o término dos trabalhos. A autarquia também alerta que o cronograma pode sofrer alterações em caso de chuva ou situações emergenciais.
Especialistas recomendam que moradores com caixa d’água façam uso consciente durante o período, evitando desperdícios e priorizando atividades essenciais.
Canais de atendimento
A população pode entrar em contato com o Semae pelos seguintes canais:
- WhatsApp 24h: (19) 3403-9608
- Central telefônica: 0800 772 9611
- Disque 115 (telefone fixo)
- Site oficial: semaepiracicaba.sp.gov.br
- Agência Web: agenciaweb.semaepiracicaba.sp.gov.br