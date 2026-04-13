A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Piracicaba, abriu nesta segunda-feira (13) 4 editais de chamamento público ligados à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2. A iniciativa contempla o ano de 2026 e disponibiliza um total de R$ 2,44 milhões para fomentar o setor cultural do município.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 12 de maio. Os interessados devem acessar a plataforma oficial e consultar atentamente os editais, que possuem critérios e exigências específicas para participação. Criada pela Lei nº 14.399/2022, a PNAB é uma política do Governo Federal que tem como objetivo descentralizar recursos e incentivar a cultura em todo o país, garantindo apoio direto a artistas, produtores e coletivos culturais.

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Oportunidades para diferentes frentes culturais