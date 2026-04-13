A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Piracicaba, abriu nesta segunda-feira (13) 4 editais de chamamento público ligados à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2. A iniciativa contempla o ano de 2026 e disponibiliza um total de R$ 2,44 milhões para fomentar o setor cultural do município.
As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 12 de maio. Os interessados devem acessar a plataforma oficial e consultar atentamente os editais, que possuem critérios e exigências específicas para participação. Criada pela Lei nº 14.399/2022, a PNAB é uma política do Governo Federal que tem como objetivo descentralizar recursos e incentivar a cultura em todo o país, garantindo apoio direto a artistas, produtores e coletivos culturais.
VEJA MAIS:
- Fim de semana em Piracicaba tem OCP e muitos eventos culturais
- Festa das Nações terá roda gigante; VEJA outras atrações
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Oportunidades para diferentes frentes culturais
Os editais abrangem diversas áreas da produção cultural. Um deles prevê a seleção de 68 projetos, sendo que 16 deverão ser realizados em regiões de maior vulnerabilidade social, ampliando o acesso à cultura em territórios que mais precisam.
Outro chamamento é voltado aos Pontos de Cultura, com a escolha de 4 projetos continuados que promovam o acesso da população a atividades e bens culturais, seguindo as diretrizes da política Cultura Viva.
Além disso, haverá premiação de 9 iniciativas já desenvolvidas por Pontos de Cultura, reconhecendo ações com impacto positivo nas comunidades. Também serão contemplados 5 agentes culturais, valorizando trajetórias e contribuições relevantes para o cenário cultural local.
Cultura como ferramenta de transformação
De acordo com o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a abertura dos editais reforça o compromisso com o desenvolvimento cultural da cidade. “Com a abertura dos editais, o município fortalece iniciativas que transformam realidades por meio da arte”, destacou. A ação está alinhada às diretrizes da gestão do prefeito Helinho Zanatta, que tem investido na democratização do acesso às políticas públicas culturais.
Com o novo ciclo da Lei Aldir Blanc, Piracicaba amplia as oportunidades para artistas e agentes culturais, incentivando a produção local e promovendo a diversidade de expressões artísticas no município.