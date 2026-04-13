O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 já está em andamento e exige atenção dos contribuintes. A Receita Federal estabeleceu o dia 29 de maio, às 23h59, como limite para o envio dos dados referentes ao ano-base 2025. Quem perder a data pode enfrentar multas e problemas com o CPF.

Como evitar erros com a Receita Federal

Especialistas alertam que a organização é essencial para não cair na malha fina. Informações inconsistentes, omissão de rendimentos e erros com dependentes estão entre os principais motivos de retenção da declaração.

Para reduzir riscos, é importante conferir todos os dados antes do envio, comparar com declarações anteriores e manter comprovantes organizados. Em casos mais complexos, contar com apoio profissional pode evitar prejuízos.

Quem precisa declarar em 2026