Um novo levantamento realizado pelo Jornal de Piracicaba agora em abril de 2026 aponta redução no número de estabelecimentos comerciais fechados na região central. A pesquisa considerou trechos das ruas Governador Pedro de Toledo e Benjamin Constant, duas das principais vias de circulação de pedestres e concentração de comércio no município.
De acordo com os dados mais recentes, 63 imóveis comerciais estão atualmente sem funcionamento nessas ruas. Do total, 23 pontos fechados foram identificados na rua Governador Pedro de Toledo, enquanto outros 40 estão localizados na rua Benjamin Constant.
O número representa uma leve queda em relação ao levantamento anterior, realizado em julho de 2025, quando mais de 80 estabelecimentos comerciais estavam fechados nos mesmos trechos analisados. A comparação indica uma redução na quantidade de imóveis desocupados ao longo de cerca de nove meses.
Apesar da diminuição, o cenário ainda é acompanhado com atenção por moradores da região central e trabalhadores do comércio. Pessoas que circulam diariamente pelas vias relatam preocupação com a continuidade do fechamento de lojas e os possíveis reflexos na dinâmica econômica local.
Entre os principais pontos citados estão a possibilidade de aumento no desemprego e os impactos na atividade comercial. A presença de imóveis fechados também é associada à redução no fluxo de consumidores em determinados trechos, o que pode influenciar o funcionamento de outros estabelecimentos.
As ruas Governador Pedro de Toledo e Benjamin Constant concentram parte significativa do comércio da área central e registram circulação constante de pedestres ao longo do dia. O levantamento foi realizado com base na contagem direta de imóveis comerciais sem atividade nesses locais.
A variação nos números entre 2025 e 2026 indica mudança no cenário, mas a permanência de dezenas de pontos fechados mantém o tema em discussão entre frequentadores e profissionais do setor.