Um novo levantamento realizado pelo Jornal de Piracicaba agora em abril de 2026 aponta redução no número de estabelecimentos comerciais fechados na região central. A pesquisa considerou trechos das ruas Governador Pedro de Toledo e Benjamin Constant, duas das principais vias de circulação de pedestres e concentração de comércio no município.

De acordo com os dados mais recentes, 63 imóveis comerciais estão atualmente sem funcionamento nessas ruas. Do total, 23 pontos fechados foram identificados na rua Governador Pedro de Toledo, enquanto outros 40 estão localizados na rua Benjamin Constant.

O número representa uma leve queda em relação ao levantamento anterior, realizado em julho de 2025, quando mais de 80 estabelecimentos comerciais estavam fechados nos mesmos trechos analisados. A comparação indica uma redução na quantidade de imóveis desocupados ao longo de cerca de nove meses.