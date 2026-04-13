Um caso revoltante e perturbador deixou a região de Piracicaba em choque neste fim de semana. Um homem foi preso suspeito de matar a própria mãe, uma servidora pública e arrancar seu dedo para desbloquear o celular, em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba. Equipes da DEIC Piracicaba prenderam o indivíduo no velório da mulher.

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Cena do crime indicava violência e tentativa de acesso a celular