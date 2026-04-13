Um caso revoltante e perturbador deixou a região de Piracicaba em choque neste fim de semana. Um homem foi preso suspeito de matar a própria mãe, uma servidora pública e arrancar seu dedo para desbloquear o celular, em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba. Equipes da DEIC Piracicaba prenderam o indivíduo no velório da mulher.
LEIA MAIS
- Motociclista bate em vaca e morre em rodovia
- Piracicaba perde Luiz Andreello, referência na educação e na vida
- Mulher encontrada morta foi atendida em UPA, e quis dormir em casa
Cena do crime indicava violência e tentativa de acesso a celular
O corpo da vítima, de 53 anos, foi localizado na manhã de sábado (11), em sua residência na rua Geovane Bortolotto. Segundo a investigação, a casa estava completamente revirada, e um detalhe chamou a atenção dos policiais: a ausência da falange do dedo indicador da mão direita.
A suspeita é de que o dedo tenha sido removido para facilitar o desbloqueio do celular da vítima, que não foi encontrado no local. A Polícia Militar foi a primeira a atender a ocorrência e preservou a cena até a chegada da perícia e das equipes especializadas da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba.
Imagens revelam entrada de suspeitos na casa
Com o avanço das investigações, imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para esclarecer o caso. Os registros mostram que um casal entrou na residência na noite de sexta-feira (10), por volta das 18h, permanecendo no local até cerca de 22h38.
Após deixarem o imóvel, os dois embarcaram em um veículo Honda HR-V branco, posteriormente identificado como um táxi.
Filho da vítima é apontado como autor do crime
A polícia apurou que o táxi foi solicitado por L.E.M., de 26 anos — filho da vítima. O motorista levou o casal até a rodoviária de São Pedro, de onde seguiram, por aplicativo, até Piracicaba.
Na cidade, eles se hospedaram em um hotel no centro durante a madrugada e deixaram o local na manhã seguinte. A mulher que acompanhava o suspeito foi identificada como L.G.S., de 34 anos.
Em seguida, ambos embarcaram em um ônibus com destino a Campinas.
Tentativa de despistar investigação
Mesmo com a repercussão do crime, o filho da vítima fez postagens nas redes sociais alegando ter poucas informações sobre o ocorrido e afirmando estar na capital paulista, a caminho de Santa Maria da Serra.
Prisão ocorreu durante velório
Diante das provas reunidas, a autoridade policial responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva dos dois suspeitos. O homem foi capturado por agentes da DEIC no momento em que chegava ao velório da própria mãe.
Ele foi conduzido à sede da divisão, onde permanece à disposição da Justiça.
Suspeita continua foragida
Até o momento, a mulher apontada como comparsa segue foragida. A Polícia Civil continua as buscas e pede que qualquer informação que possa ajudar na localização da suspeita seja comunicada às autoridades.
O caso foi registrado como latrocínio esclarecido e captura de procurado.