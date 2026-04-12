Referência entre comerciantes e empresários da cidade, Luiz construiu uma história ímpar, pautada pelo talento, conhecimento genuíno e pela capacidade de inspirar. Sua presença era sinônimo de sabedoria, sorriso acolhedor e gentileza — características que marcaram todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Piracicaba se despede, neste domingo, de um de seus maiores nomes na formação de jovens para o mercado de trabalho e para a área de tecnologia. Aos 79 anos, faleceu Luiz Andreello Filho, deixando uma trajetória marcada pela dedicação, generosidade e um compromisso profundo com a educação transformadora.

À frente do Grupo Polibrasil, ao lado da filha Fernanda e de toda a família, ajudou a consolidar a instituição como um dos principais pilares da educação em Piracicaba e região. Seu trabalho impactou diretamente a vida de gerações de jovens, preparando-os não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida, com valores e propósito. Ao longo dos anos, colecionou histórias inspiradoras e resultados que refletem seu legado duradouro.

O XV de Piracicaba também manifestou profundo pesar pela perda. O clube destacou a importância de Luiz Andreello Filho como colaborador essencial em diversos processos eleitorais, oferecendo, de forma voluntária, suporte tecnológico — mais uma demonstração de seu espírito solidário e comprometido com a comunidade. Associação Comercial e Industrial de Piracicaba

Com formação em contabilidade, administração de empresas e direito, Luiz é uma grande referência no ramo educacional e conta com longa trajetória na vida corporativa da cidade, com forte ligação com a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba.