O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba informou que enfrentou instabilidade operacional na emissão da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica (NFAG), o que afetou temporariamente a entrega das faturas aos consumidores. De acordo com a autarquia, o serviço já está em processo de normalização, com as contas sendo distribuídas gradualmente.

Diante do cenário, o Semae adotou uma medida excepcional para evitar prejuízos à população. As faturas com referência em março de 2026, com vencimento ao longo de abril, poderão ser quitadas até o dia 30 de abril, independentemente da data originalmente indicada. Nesse período, não haverá cobrança de multa, juros ou qualquer outro encargo por atraso.

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