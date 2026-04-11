O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba informou que enfrentou instabilidade operacional na emissão da Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica (NFAG), o que afetou temporariamente a entrega das faturas aos consumidores. De acordo com a autarquia, o serviço já está em processo de normalização, com as contas sendo distribuídas gradualmente.
Diante do cenário, o Semae adotou uma medida excepcional para evitar prejuízos à população. As faturas com referência em março de 2026, com vencimento ao longo de abril, poderão ser quitadas até o dia 30 de abril, independentemente da data originalmente indicada. Nesse período, não haverá cobrança de multa, juros ou qualquer outro encargo por atraso.
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A autarquia destacou que a decisão busca garantir tranquilidade aos usuários diante do imprevisto, ao mesmo tempo em que equipes técnicas seguem mobilizadas para restabelecer integralmente o sistema e aprimorar os processos internos, com foco na eficiência do atendimento.
O Semae orienta que, sempre que necessário, os consumidores utilizem os canais digitais para emissão de segunda via e esclarecimento de dúvidas, evitando deslocamentos. O atendimento também segue disponível pelos seguintes meios: WhatsApp 24h (19) 3403-9608, Central 24h 0800 772 9611, Disque 115 para chamadas de telefone fixo, além do site oficial e da AgênciaWeb. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, na sede da rua Quinze de Novembro, 2200, no Bairro Alto, no Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, e no Polo Santa Teresinha, na rua Nagib Ismael, 104.