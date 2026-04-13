A região de Piracicaba inicia a semana com uma ampla oferta de empregos, somando mais de mil vagas distribuídas entre cinco cidades. As oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência e áreas, como comércio, indústria, serviços e também estágios, ampliando as chances para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Os interessados podem se candidatar a partir desta segunda-feira (13), diretamente nos serviços municipais de apoio ao trabalhador, com opções de inscrição online e presencial.

Santa Bárbara lidera número de vagas

O destaque da semana é Santa Bárbara d’Oeste, que concentra a maior quantidade de oportunidades, com 1.023 vagas em 164 funções diferentes.