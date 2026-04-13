A região de Piracicaba inicia a semana com uma ampla oferta de empregos, somando mais de mil vagas distribuídas entre cinco cidades. As oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência e áreas, como comércio, indústria, serviços e também estágios, ampliando as chances para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
Os interessados podem se candidatar a partir desta segunda-feira (13), diretamente nos serviços municipais de apoio ao trabalhador, com opções de inscrição online e presencial.
Santa Bárbara lidera número de vagas
O destaque da semana é Santa Bárbara d’Oeste, que concentra a maior quantidade de oportunidades, com 1.023 vagas em 164 funções diferentes.
Os candidatos devem enviar e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br, informando nome completo, CPF, RG, currículo e a vaga de interesse no assunto. Também é possível se candidatar presencialmente na Rua do Ósmio, nº 975, na Villa Multimall.
A lista completa pode ser consultada em:
https://enzo.santabarbara.sp.gov.br/casadotrabalhador/pf_visita/vaga_list.php
Cosmópolis e Limeira também têm oportunidades
Em Cosmópolis, são 81 vagas distribuídas em 49 cargos. Quem ainda não possui cadastro deve comparecer ao Centro de Referência ao Trabalhador com documentos pessoais.
Já os cadastrados podem enviar o currículo para crtc@cosmopolis.sp.gov.br, informando a vaga desejada no assunto do e-mail.
Mais informações estão disponíveis em:
https://cosmopolis.sp.gov.br/prefeitura/crtc/
Limeira, por sua vez, disponibiliza 31 vagas em 31 funções. O cadastro deve ser feito online, pelo site:
https://www.limeira.sp.gov.br/pat
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Piracicaba e São Pedro completam lista
Piracicaba oferece 32 oportunidades em diferentes áreas. Os interessados devem enviar e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, anexando RG, CPF e comprovantes exigidos, além de informar o cargo desejado.
As vagas podem ser consultadas no Painel de Vagas:
http://semdettur.piracicaba.sp.gov.br/painel-de-vagas/
Já em São Pedro, há 11 vagas disponíveis. Os interessados devem comparecer ao Poupatempo da cidade com documentos pessoais e currículo atualizado.
O atendimento ocorre na Avenida dos Imigrantes, 688, Vale do Sol.
Contato: patsaopedro@sde.sp.gov.br | (19) 3481-9392
Mais informações em:
https://www.saopedro.sp.gov.br/portal/servicos/1015/pat---posto-de-atendimento-ao-trabalhador/
Como participar das seleções
Os processos variam conforme o município, mas, em geral, exigem:
- Documento de identificação (RG e CPF)
- Carteira de Trabalho (física ou digital)
- Comprovante de endereço
- Currículo atualizado
- Comprovação de escolaridade (quando solicitado)
A recomendação é acompanhar os canais oficiais para verificar os critérios de cada vaga.
Mercado aquecido na região
O grande número de vagas reforça o aquecimento do mercado de trabalho na região de Piracicaba, impulsionado por diversos setores da economia. A variedade de oportunidades favorece candidatos com diferentes perfis, desde iniciantes até profissionais experientes.