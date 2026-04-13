Um estudo conduzido por pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP (Cena-USP) acendeu um alerta ambiental ao identificar a presença de 12 tipos de antibióticos em níveis elevados nas águas do Rio Piracicaba. A pesquisa também aponta uma alternativa natural promissora: o uso de uma planta aquática capaz de reduzir parte desses contaminantes e minimizar impactos à fauna aquática.

Contaminação preocupa especialistas

Entre as substâncias encontradas, o cloranfenicol chama atenção por seu alto potencial tóxico. Proibido na produção animal no Brasil, o antibiótico foi detectado na água e também em peixes, indicando risco indireto à saúde humana.

Segundo os pesquisadores, a exposição contínua a esses compostos pode causar danos ao DNA dos peixes e favorecer o surgimento de superbactérias — microrganismos resistentes a medicamentos, o que representa uma ameaça crescente à saúde pública.

Planta aquática surge como solução