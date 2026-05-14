A equipe do Jornal de Piracicaba percorreu alguns mercados da cidade e encontrou detergentes, lava-roupas e desinfetantes da marca novamente disponíveis para venda. Em vários casos, os produtos estavam expostos em áreas de destaque e com preços promocionais, em uma movimentação que rapidamente virou assunto entre clientes e funcionários.

Depois do “sumiço” que chamou atenção nos supermercados de Piracicaba na última semana, os produtos da Ypê começaram a reaparecer nas prateleiras nesta quinta-feira (14), e agora acompanhados de ofertas que não passaram despercebidas pelos consumidores.

No sábado passado (9), consumidores encontraram gôndolas vazias e funcionários retirando produtos da Ypê às pressas após a repercussão da decisão da Anvisa, que determinou o recolhimento de lotes específicos da marca por suspeita de contaminação microbiológica. A situação gerou forte repercussão nas redes sociais e grupos de WhatsApp em Piracicaba. Enquanto algumas pessoas correram para conferir os lotes dos produtos em casa, outras passaram a evitar qualquer item da marca.

Agora, poucos dias depois da polêmica, o cenário mudou novamente. Os produtos voltaram aos mercados e os descontos chamaram atenção de quem circulava pelos corredores. Em alguns estabelecimentos, consumidores chegaram a comentar sobre os preços mais baixos e o grande volume de mercadorias disponíveis nas prateleiras.

O retorno dos produtos reacendeu o debate entre os consumidores. Parte do público aproveitou as ofertas para voltar a comprar a marca, enquanto outros ainda demonstram receio por causa da repercussão envolvendo a Anvisa. A fabricante recorreu da medida e afirma confiar na regularização da situação. Mesmo assim, a polêmica continua influenciando o comportamento de quem vai às compras em Piracicaba.