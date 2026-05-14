14 de maio de 2026
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Produtos Ypê retornam aos mercados de Piracicaba com ofertas

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Foto: Claudio/Pira1/JP
Após a polêmica envolvendo a Anvisa, produtos Ypê voltaram às prateleiras de supermercados de Piracicaba com preços mais baixos.
Após a polêmica envolvendo a Anvisa, produtos Ypê voltaram às prateleiras de supermercados de Piracicaba com preços mais baixos.

Depois do “sumiço” que chamou atenção nos supermercados de Piracicaba na última semana, os produtos da Ypê começaram a reaparecer nas prateleiras nesta quinta-feira (14), e agora acompanhados de ofertas que não passaram despercebidas pelos consumidores.

A equipe do Jornal de Piracicaba percorreu alguns mercados da cidade e encontrou detergentes, lava-roupas e desinfetantes da marca novamente disponíveis para venda. Em vários casos, os produtos estavam expostos em áreas de destaque e com preços promocionais, em uma movimentação que rapidamente virou assunto entre clientes e funcionários.

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No sábado passado (9), consumidores encontraram gôndolas vazias e funcionários retirando produtos da Ypê às pressas após a repercussão da decisão da Anvisa, que determinou o recolhimento de lotes específicos da marca por suspeita de contaminação microbiológica. A situação gerou forte repercussão nas redes sociais e grupos de WhatsApp em Piracicaba. Enquanto algumas pessoas correram para conferir os lotes dos produtos em casa, outras passaram a evitar qualquer item da marca.

Agora, poucos dias depois da polêmica, o cenário mudou novamente. Os produtos voltaram aos mercados e os descontos chamaram atenção de quem circulava pelos corredores. Em alguns estabelecimentos, consumidores chegaram a comentar sobre os preços mais baixos e o grande volume de mercadorias disponíveis nas prateleiras.

O retorno dos produtos reacendeu o debate entre os consumidores. Parte do público aproveitou as ofertas para voltar a comprar a marca, enquanto outros ainda demonstram receio por causa da repercussão envolvendo a Anvisa. A fabricante recorreu da medida e afirma confiar na regularização da situação. Mesmo assim, a polêmica continua influenciando o comportamento de quem vai às compras em Piracicaba.

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