Uma mulher com problemas psicológicos desapareceu misteriosamente na noite desta terça-feira (12), levando o próprio bebê de apenas 4 meses, na região do São Dimas, em Piracicaba. O caso está deixando familiares desesperados.

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Segundo informações apura nadas, a mulher saiu da residência com a criança e não retornou mais. Desde então, familiares tentam contato, mas não conseguiram localizar a mãe nem o bebê.