Uma mulher com problemas psicológicos desapareceu misteriosamente na noite desta terça-feira (12), levando o próprio bebê de apenas 4 meses, na região do São Dimas, em Piracicaba. O caso está deixando familiares desesperados.
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Segundo informações apura nadas, a mulher saiu da residência com a criança e não retornou mais. Desde então, familiares tentam contato, mas não conseguiram localizar a mãe nem o bebê.
A situação preocupa ainda mais porque a mulher enfrenta problemas neurológicos. Diante do desaparecimento, a Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência já foi registrado.
Qualquer informação sobre o paradeiro da mãe e da criança deve ser comunicada imediatamente pelos telefones 190 da PM ou 153 da GCM.