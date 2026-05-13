13 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ONDE ESTÁ?

Mulher some com bebê de 4 meses em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
A mãe desapareceu na região do São Dimas.
A mãe desapareceu na região do São Dimas.

 Uma mulher com problemas psicológicos desapareceu misteriosamente na noite desta terça-feira (12), levando o próprio bebê de apenas 4 meses, na região do São Dimas, em Piracicaba. O caso está deixando familiares desesperados.

LEIA MAIS

Segundo informações apura nadas, a mulher saiu da residência com a criança e não retornou mais. Desde então, familiares tentam contato, mas não conseguiram localizar a mãe nem o bebê.

A situação preocupa ainda mais porque a mulher enfrenta problemas neurológicos. Diante do desaparecimento, a Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência já foi registrado.

Qualquer informação sobre o paradeiro da mãe e da criança deve ser comunicada imediatamente pelos telefones 190 da PM ou 153 da GCM.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários