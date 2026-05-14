O desaparecimento do jovem Matheus Maurício Cunha dos Santos, de apenas 22 anos, tem causado desespero e muita angústia entre familiares e amigos em Piracicaba. Ele sumiu na madrugada desta quarta-feira (13), após entrar em um carro próximo a uma igreja, no Jardim Oriente.
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Segundo relatos, Matheus estava em um bar na Avenida Miguel Caparroz quando entrou em um veículo e, desde então, nunca mais foi visto. O silêncio e a falta de notícias aumentam a aflição da família, que percorre bairros, faz buscas e espalha apelos pelas redes sociais na esperança de encontrar o jovem.
A cada hora sem resposta, cresce o sofrimento de quem ama Matheus e espera por qualquer informação que possa ajudar a esclarecer esse desaparecimento misterioso.
Informações podem ser repassadas imediatamente pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 153, da Guarda Civil Municipal.
Um boletim de ocorrência já foi registrado.