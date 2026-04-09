Piracicaba, 9 de abril de 2026 - A delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba, Olivia Fonseca, realizou na última quarta-feira (8) a entrega de uma “pulseira da amizade” à árbitra Daiane Muniz, após a partida entre XV de Piracicaba e Ituano, no Estádio Barão da Serra Negra. A profissional foi responsável pela arbitragem do confronto pela série A2 do Campeonato Paulista. “Foi a primeira vez que fui ao estádio para assistir a uma partida e aproveitei a oportunidade para conhecer a Daiane”, conta a delegada.

Caso de misoginia ganha repercussão nacional

A iniciativa ocorre semanas após Daiane ter sido alvo de um comentário misógino feito pelo jogador Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino — episódio que ganhou projeção nacional e reacendeu o debate sobre o machismo no futebol brasileiro.

Gesto simbólico reforça combate à violência

O gesto da delegada simboliza apoio à árbitra e reforça a importância do enfrentamento à violência de gênero, inclusive em ambientes esportivos.

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