08 de abril de 2026
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VÍDEO: 'Esquina do medo' faz mais uma vítima grave em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O motociclista foi socorrido em estado grave.
O motociclista foi socorrido em estado grave.

 Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um violento acidente na manhã desta terça-feira (7), na região central de Piracicaba. A colisão aconteceu por volta das 9h, em um cruzamento que já carrega histórico recente de tragédia.

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De acordo com a Polícia Militar, o motociclista teria desrespeitado a sinalização de “pare” ao seguir pela Rua São José. No mesmo instante, uma van que trafegava pela rua José Pinto de Almeida atingiu a moto em cheio.

Impacto forte e cena de desespero

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da batida. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado e caiu na calçada, mobilizando rapidamente quem estava nas proximidades.

O motorista da van e testemunhas agiram sem hesitar e prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que encaminhou a vítima em estado grave para atendimento médico.

O local do acidente chama atenção por já ter sido cenário de outra ocorrência fatal. No dia 9 de março, um idoso morreu após ser atropelado no mesmo cruzamento, depois de uma colisão entre dois veículos.

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