Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um violento acidente na manhã desta terça-feira (7), na região central de Piracicaba. A colisão aconteceu por volta das 9h, em um cruzamento que já carrega histórico recente de tragédia.

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De acordo com a Polícia Militar, o motociclista teria desrespeitado a sinalização de “pare” ao seguir pela Rua São José. No mesmo instante, uma van que trafegava pela rua José Pinto de Almeida atingiu a moto em cheio.