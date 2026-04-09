Neste ano, uma mudança importante chama a atenção: o número de parcelas foi reduzido de 10 para 9 vezes, o que exige ainda mais atenção aos prazos de pagamento. A primeira parcela vence em 30 de abril.

A Prefeitura de Piracicaba já liberou a versão digital do carnê do IPTU 2026, permitindo que os contribuintes acessem, baixem e paguem o imposto sem precisar aguardar a entrega pelos Correios, prevista para a segunda quinzena de abril.

O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos:

Acesse o site oficial da Prefeitura de Piracicaba;

Clique em “Serviços para o Cidadão”;

Selecione “Serviços Tributários”;

Acesse “Imposto Predial e Territorial”;

Clique em “2026 – Carnê de IPTU”;

Informe o número do CPD (Cadastro do Imóvel) - O número pode ser encontrado em carnês de anos anteriores;

Visualize o carnê;

Faça o download ou imprima a guia completa ou apenas as parcelas desejadas.

PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO

A primeira parcela ou o pagamento em cota única do IPTU 2026 vence em 30 de abril. Neste ano, o imposto poderá ser parcelado em até 9 vezes, número menor do que em anos anteriores, quando eram 10 parcelas. O pagamento pode ser realizado por meio de bancos autorizados ou via internet banking, utilizando a guia emitida pelo site da Prefeitura.

DESCONTOS DISPONÍVEIS

Com base na legislação municipal, os contribuintes têm direito a descontos que variam conforme a forma de pagamento e a situação do imóvel. É possível obter 5% de desconto ao optar pela cota única. Já quem não possui débitos anteriores de IPTU garante 10% de desconto. O maior benefício, de 15%, é concedido para quem está em dia com o imposto e realiza o pagamento à vista no exercício atual.

O QUE ACONTECE SE NÃO PAGAR