09 de abril de 2026
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UTILIDADE PÚBLICA

Veja como gerar o carnê do IPTU Piracicaba 2026 pela internet

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
IPTU 2026 já pode ser emitido online em Piracicaba, com primeira parcela vencendo em 30 de abril.
IPTU 2026 já pode ser emitido online em Piracicaba, com primeira parcela vencendo em 30 de abril.

A Prefeitura de Piracicaba já liberou a versão digital do carnê do IPTU 2026, permitindo que os contribuintes acessem, baixem e paguem o imposto sem precisar aguardar a entrega pelos Correios, prevista para a segunda quinzena de abril.

Neste ano, uma mudança importante chama a atenção: o número de parcelas foi reduzido de 10 para 9 vezes, o que exige ainda mais atenção aos prazos de pagamento. A primeira parcela vence em 30 de abril.

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COMO ACESSAR E BAIXAR O IPTU 2026

O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos:

  • Acesse o site oficial da Prefeitura de Piracicaba;
  • Clique em “Serviços para o Cidadão”;
  • Selecione “Serviços Tributários”;
  • Acesse “Imposto Predial e Territorial”;
  • Clique em “2026 – Carnê de IPTU”;
  • Informe o número do CPD (Cadastro do Imóvel) - O número pode ser encontrado em carnês de anos anteriores;
  • Visualize o carnê;
  • Faça o download ou imprima a guia completa ou apenas as parcelas desejadas.

PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO

A primeira parcela ou o pagamento em cota única do IPTU 2026 vence em 30 de abril. Neste ano, o imposto poderá ser parcelado em até 9 vezes, número menor do que em anos anteriores, quando eram 10 parcelas. O pagamento pode ser realizado por meio de bancos autorizados ou via internet banking, utilizando a guia emitida pelo site da Prefeitura.

DESCONTOS DISPONÍVEIS

Com base na legislação municipal, os contribuintes têm direito a descontos que variam conforme a forma de pagamento e a situação do imóvel. É possível obter 5% de desconto ao optar pela cota única. Já quem não possui débitos anteriores de IPTU garante 10% de desconto. O maior benefício, de 15%, é concedido para quem está em dia com o imposto e realiza o pagamento à vista no exercício atual.

O QUE ACONTECE SE NÃO PAGAR

O não pagamento dentro do prazo implica em cobrança de juros de 1% ao mês e aplicação de multas que podem chegar a 10%, dependendo do tempo de atraso, além de atualização monetária do valor devido. Caso a inadimplência persista, o débito pode ser inscrito na Dívida Ativa do município, resultando na negativação do CPF e até na abertura de processo de execução fiscal.

De acordo com a Secretaria de Finanças, cerca de 226 mil carnês serão disponibilizados em 2026. Parte da arrecadação do IPTU é destinada a serviços essenciais, como saúde, educação, iluminação pública e programas sociais.

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