A Prefeitura de Piracicaba já liberou a versão digital do carnê do IPTU 2026, permitindo que os contribuintes acessem, baixem e paguem o imposto sem precisar aguardar a entrega pelos Correios, prevista para a segunda quinzena de abril.
Neste ano, uma mudança importante chama a atenção: o número de parcelas foi reduzido de 10 para 9 vezes, o que exige ainda mais atenção aos prazos de pagamento. A primeira parcela vence em 30 de abril.
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COMO ACESSAR E BAIXAR O IPTU 2026
O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos:
- Acesse o site oficial da Prefeitura de Piracicaba;
- Clique em “Serviços para o Cidadão”;
- Selecione “Serviços Tributários”;
- Acesse “Imposto Predial e Territorial”;
- Clique em “2026 – Carnê de IPTU”;
- Informe o número do CPD (Cadastro do Imóvel) - O número pode ser encontrado em carnês de anos anteriores;
- Visualize o carnê;
- Faça o download ou imprima a guia completa ou apenas as parcelas desejadas.
PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO
A primeira parcela ou o pagamento em cota única do IPTU 2026 vence em 30 de abril. Neste ano, o imposto poderá ser parcelado em até 9 vezes, número menor do que em anos anteriores, quando eram 10 parcelas. O pagamento pode ser realizado por meio de bancos autorizados ou via internet banking, utilizando a guia emitida pelo site da Prefeitura.
DESCONTOS DISPONÍVEIS
Com base na legislação municipal, os contribuintes têm direito a descontos que variam conforme a forma de pagamento e a situação do imóvel. É possível obter 5% de desconto ao optar pela cota única. Já quem não possui débitos anteriores de IPTU garante 10% de desconto. O maior benefício, de 15%, é concedido para quem está em dia com o imposto e realiza o pagamento à vista no exercício atual.
O QUE ACONTECE SE NÃO PAGAR
O não pagamento dentro do prazo implica em cobrança de juros de 1% ao mês e aplicação de multas que podem chegar a 10%, dependendo do tempo de atraso, além de atualização monetária do valor devido. Caso a inadimplência persista, o débito pode ser inscrito na Dívida Ativa do município, resultando na negativação do CPF e até na abertura de processo de execução fiscal.
De acordo com a Secretaria de Finanças, cerca de 226 mil carnês serão disponibilizados em 2026. Parte da arrecadação do IPTU é destinada a serviços essenciais, como saúde, educação, iluminação pública e programas sociais.