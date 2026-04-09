Morador de Piracicaba, Rafael levava uma rotina comum antes do conflito, trabalhando como motorista de aplicativo e praticando airsoft nos fins de semana — atividade esportiva que simula operações táticas e de combate com armas de pressão não letais, e que despertou e fortaleceu seu interesse pela área tática e operacional. Nas redes sociais, é conhecido como “Ragnar Ukraine” (@ragnar_ukraine), onde compartilha parte de sua trajetória.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou uma moção de aplausos em reconhecimento à atuação do piracicabano Rafael Ferraz de Toledo, de 36 anos, que lutou como voluntário na guerra na Ucrânia.

Movido pela decisão de seguir esse caminho, ele se deslocou até a Ucrânia para atuar em um dos cenários de guerra mais exigentes da atualidade.

Em entrevista ao JP, explicou o que motivou a escolha.

“Decidi ir por convicção. Vi a necessidade de atuar em um cenário real, colocar em prática minha formação e contribuir de forma concreta em um conflito ativo”, afirmou.

Alistamento pelas redes sociais

O ingresso no conflito começou a partir de informações encontradas na internet.

“Me alistei através de informações que encontrei em publicações no Instagram. A partir disso, entrei em grupos no WhatsApp, onde recebi todas as orientações necessárias sobre o processo. Com base nessas instruções, realizei o alistamento e dei entrada formal para integrar as forças na Ucrânia”, explicou.

Treinamento intensivo em base militar