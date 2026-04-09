O Barão da Serra Negra foi palco de uma noite inesquecível. Com direito a "atuação de gala" do meia Serginho, o XV de Piracicaba venceu o Ituano por 3 a 0, explodiu a torcida e continua mais vivo do que nunca na briga por uma vaga, nas semifinais do Paulista A2.
LEIA MAIS
- Mulher é obrigada a fazer sexo como ex,após agressões e ameaças
- Ladrão é preso na madrugada, após "meter a mão" em escola de Piracicaba
Saindo do banco como um verdadeiro "iluminado*, Serginho foi o nome do jogo com dois gols e participação decisiva na construção do placar. Paulo Marcelo, de pênalti, completou a festa alvinegra.
Pressão inicial
O XV começou ligado, pressionando desde os primeiros minutos. Logo aos 11, Almir Luan quase abriu o placar em cabeceio perigoso. Precisando da vitória para seguir vivo, o Nhô Quim se lançou ao ataque, mas encontrou dificuldades para furar a defesa do Ituano.
Mais cauteloso, o time visitante suportou a pressão inicial e, aos poucos, equilibrou o duelo. Neto Berola chegou a assustar em uma boa chance, mas nada que alterasse o placar. O primeiro tempo terminou zerado.
Entrou o cara do jogo.
Na volta do intervalo, tudo mudou. Serginho entrou e precisou de apenas quatro minutos para mostrar a que veio. Em jogada individual, deixou o marcador na saudade e soltou uma bomba no canto: golaço e explosão no Barão.
E não parou por aí. Aos 9 minutos, o meia roubou a bola no campo de defesa e lançou o bom lateral Arlen, que invadiu a área e sofreu pênalti. Após revisão no VAR, a árbitra Daiane Muniz confirmou a marcação.
Serginho até pegou a bola, mas quem fez a bela cobrança foi o artilheiro Paulo Marcelo. Com categoria, o camisa 9 ampliou: 2 a 0 e festa nas arquibancadas.
Goleiro salva e Serginho fecha o show
O Ituano tentou reagir e chegou com perigo aos 19, mas parou em grande defesa de Victor Golas, que evitou o gol de Alisson Carioca.
Quando o adversário ensaiava uma pressão, apareceu novamente o nome da noite. Aos 35 minutos, Serginho recebeu lançamento preciso, arrancou com estilo, deu uma linda gingada no zagueiro e bateu sem chances para o goleiro. Golaço para fechar o placar: 3 a 0!
A torcida, claro, foi ao delírio.
Com o resultado, o XV de Piracicaba segue vivo na competição. Para avançar, precisa vencer o já eliminado Água Santa, em Diadema, na próxima quarta-feira, e ainda torcer por um tropeço do Ituano diante do líder Votuporanguense.