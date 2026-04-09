09 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NA BRIGA

Serginho brilha no Barão, XV faz 3 no Ituano e segue vivo na A2

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Mariana Kasten/XV
O XV fez 3 a 0 no Ituano e segue sonhando com o acesso ao Paulistão.

  O Barão da Serra Negra foi palco de uma noite inesquecível. Com direito a "atuação de gala"  do meia Serginho, o XV de Piracicaba venceu o Ituano por 3 a 0, explodiu a torcida e continua mais vivo do que nunca na briga por uma vaga, nas semifinais do Paulista A2.

LEIA MAIS

Saindo do banco como um verdadeiro "iluminado*, Serginho foi o nome do jogo com dois gols e participação decisiva na construção do placar. Paulo Marcelo, de pênalti, completou a festa alvinegra.

Pressão inicial

O XV começou ligado, pressionando desde os primeiros minutos. Logo aos 11, Almir Luan quase abriu o placar em cabeceio perigoso. Precisando da vitória para seguir vivo, o Nhô Quim se lançou ao ataque, mas encontrou dificuldades para furar a defesa do Ituano.

Mais cauteloso, o time visitante suportou a pressão inicial e, aos poucos, equilibrou o duelo. Neto Berola chegou a assustar em uma boa chance, mas nada que alterasse o placar. O primeiro tempo terminou zerado.

Entrou o cara do jogo.

Na volta do intervalo, tudo mudou. Serginho entrou e precisou de apenas quatro minutos para mostrar a que veio. Em jogada individual, deixou o marcador na saudade e soltou uma bomba no canto: golaço e explosão no Barão.

E não parou por aí. Aos 9 minutos, o meia roubou a bola no campo de defesa e lançou o bom lateral Arlen, que invadiu a área e sofreu pênalti. Após revisão no VAR, a árbitra Daiane Muniz confirmou a marcação.

Serginho até pegou a bola, mas quem fez a bela cobrança foi o artilheiro Paulo Marcelo. Com categoria, o camisa 9 ampliou: 2 a 0 e festa nas arquibancadas.

Goleiro salva e Serginho fecha o show

O Ituano tentou reagir e chegou com perigo aos 19, mas parou em grande defesa de Victor Golas, que evitou o gol de Alisson Carioca.

Quando o adversário ensaiava uma pressão, apareceu novamente o nome da noite. Aos 35 minutos, Serginho recebeu lançamento preciso, arrancou com estilo, deu uma linda gingada no zagueiro e bateu sem chances para o goleiro. Golaço para fechar o placar: 3 a 0!

A torcida, claro, foi ao delírio.

Com o resultado, o XV de Piracicaba segue vivo na competição. Para avançar, precisa vencer o já eliminado Água Santa, em Diadema, na próxima quarta-feira, e ainda torcer por um tropeço do Ituano diante do líder Votuporanguense.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários