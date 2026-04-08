Formada em Ciências Biológicas pela UNEDUVALE (UNEDUVALE), a pesquisadora Alessandra Augusta de Freitas, que teve atuação acadêmica vinculada à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, lidera um estudo que coloca a saúde mental dos professores da rede pública paulista no centro do debate. O trabalho, um dos mais amplos já realizados no estado, reúne dados expressivos e evidencia falhas estruturais no ambiente escolar.

Pesquisa nasce em sala e ganha escala estadual

O projeto teve início dentro da própria escola, durante aulas de Biologia, quando Alessandra ampliou a discussão sobre saúde para incluir o aspecto emocional. O engajamento dos alunos foi decisivo para transformar a proposta em uma pesquisa de grande alcance.

Com participação ativa dos estudantes, o levantamento atingiu 13.725 professores em diferentes regiões de São Paulo, consolidando-se como referência sobre o tema.

Esgotamento e assédio marcam rotina docente