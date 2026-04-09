Uma confusão entre alunas chamou atenção na noite desta quarta-feira (8), na saída da Escola Estadual Hélio Nehring, no bairro São Jorge, em Piracicaba. Segundo testemunhas, a discussão rapidamente virou uma briga física, assustando colegas e moradores da região.
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O caso grave foi repudiado pela Unidade Regional de Ensino de Piracicaba, que trabalha para prevenir conflitos entre estudantes.
Os responsáveis pelas meninas foram chamados para uma reunião, e o Conselho Tutelar informado. Equipes do Programa Conviva, voltado para a melhoria da convivência escolar, dão apoio àa envolvidas.
A direção da escola acompanha o caso.