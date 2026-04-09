09 de abril de 2026
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VÍDEO: Briga de alunas explode em saída de escola, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A briga começou após uma grave discussão na saída da escola.
A briga começou após uma grave discussão na saída da escola.

  Uma confusão entre alunas chamou atenção na noite desta quarta-feira (8), na saída da Escola Estadual Hélio Nehring, no bairro São Jorge, em Piracicaba. Segundo testemunhas, a discussão rapidamente virou uma briga física, assustando colegas e moradores da região.

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 O caso grave foi repudiado pela Unidade Regional de Ensino de Piracicaba, que  trabalha para prevenir conflitos entre estudantes.

Os responsáveis pelas meninas foram chamados para uma reunião, e o Conselho Tutelar informado. Equipes do  Programa Conviva, voltado para a melhoria da convivência escolar, dão apoio àa envolvidas.

A direção da escola acompanha o caso.

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