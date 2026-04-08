Piracicaba amanheceu mais triste nesta terça-feira (7). A partida precoce de Giovana Bragaia, de apenas 19 anos, não deixou apenas um vazio — deixou um silêncio difícil de explicar e uma dor que ecoa em cada canto da cidade.

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Desde o momento do trágico acidente na Rodovia Geraldo de Barros, com a queda da moto do pai e o atropelamento fatal, o que se viu foi uma onda de comoção que ultrapassou qualquer palavra. Nas redes sociais, amigos, familiares e até desconhecidos se uniram em um mesmo sentimento: a tentativa de lidar com uma ausência que chegou cedo demais.