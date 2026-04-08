08 de abril de 2026
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MORTE BRUTAL

Despedida da jovem Giovana comove com muitas homenagens

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes Sociais
Giovana Bragaia Gomes tinha apenas 19 anos.
Giovana Bragaia Gomes tinha apenas 19 anos.

 Piracicaba amanheceu mais triste nesta terça-feira (7). A partida precoce de Giovana Bragaia, de apenas 19 anos, não deixou apenas um vazio — deixou um silêncio difícil de explicar e uma dor que ecoa em cada canto da cidade.

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Desde o momento do trágico acidente na Rodovia Geraldo de Barros, com a queda da moto do pai e o atropelamento fatal, o que se viu foi uma onda de comoção que ultrapassou qualquer palavra. Nas redes sociais, amigos, familiares e até desconhecidos se uniram em um mesmo sentimento: a tentativa de lidar com uma ausência que chegou cedo demais.

De acordo com relatos de familiares e amigos durante o velório e sepultamento, no Cemitério Vila Rezende, Giovana não era apenas mais um rosto entre tantos. Para quem teve a sorte de conhecê-la, ela era presença — daquelas que iluminam, que acolhem, que fazem diferença sem esforço.

Seu sorriso, descrito como inesquecível, aparece em quase todas as homenagensnaa redes sociais. Sua alegria, lembrada como algo contagiante, agora vive nas memórias de momentos que parecem ainda mais preciosos.

As redes sociais se transformaram em um verdadeiro memorial vivo. Cada foto publicada, cada vídeo resgatado, cada texto escrito com o coração aberto revela o tamanho do amor que ela deixou.

No ambiente de trabalho, o impacto não foi diferente. A homenagem feita por colegas foi carregada não só com respeito, mas carinho profundo por quem Giovana era, além de suas funções.

A jovem foi lembrada como alguém que transformava dias comuns em momentos mais leves, que ajudava sem pedir nada em troca e que construía laços verdadeiros.

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