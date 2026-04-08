08 de abril de 2026
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TEMPORADA DE CAÇA

Governo vai 'caçar' e bloquear Bolsa Família irregular

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Lyon Santos/ MDS
O Governo Federal anunciou uma nova estratégia para intensificar o controle sobre programas sociais
O Governo Federal anunciou uma nova estratégia para intensificar o controle sobre programas sociais

O Governo Federal anunciou uma nova estratégia para intensificar o controle sobre programas sociais, com foco direto no Bolsa Família. A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 1.170/2026, apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

O objetivo central é combater irregularidades e garantir que os recursos públicos cheguem apenas a quem realmente tem direito.

Cruzamento de dados será principal arma

A principal novidade do plano é o uso ampliado do cruzamento de informações entre diferentes bases de dados. Com isso, o governo pretende identificar inconsistências de forma mais rápida e bloquear benefícios pagos indevidamente.

A estratégia inclui a integração de dados entre União, estados e municípios, tornando o sistema mais eficiente no combate a fraudes.

Denúncias e auditorias ganham força

Para ampliar a transparência, o plano prevê o fortalecimento dos canais de denúncia e maior participação da população na fiscalização.

Além disso, serão realizadas:

  • Auditorias periódicas nos municípios
  • Revisões constantes de cadastros
  • Monitoramento contínuo dos beneficiários

Essas ações devem aumentar o controle e reduzir pagamentos irregulares.

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Cadastro Único passa por reformulação

O Cadastro Único (CadÚnico) terá papel central na nova política. A proposta inclui atualização frequente das informações e capacitação de gestores locais para melhorar a qualidade dos dados.

A integração com outras bases federais também será ampliada, permitindo uma análise mais precisa da situação de cada família cadastrada.

Integração entre governos será decisiva

A cooperação entre diferentes esferas de governo é considerada essencial para o sucesso da iniciativa. O compartilhamento de informações deve agilizar a identificação de inconsistências e fortalecer o controle sobre os programas sociais.

Foco é garantir justiça na distribuição

Com o novo plano, o governo busca aumentar a eficiência das políticas públicas e evitar distorções no sistema.

A expectativa é que o “pente-fino” reduza fraudes, aumente a credibilidade dos programas sociais e assegure que o Bolsa Família continue atendendo quem realmente precisa.

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