O Governo Federal anunciou uma nova estratégia para intensificar o controle sobre programas sociais, com foco direto no Bolsa Família. A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 1.170/2026, apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
O objetivo central é combater irregularidades e garantir que os recursos públicos cheguem apenas a quem realmente tem direito.
Cruzamento de dados será principal arma
A principal novidade do plano é o uso ampliado do cruzamento de informações entre diferentes bases de dados. Com isso, o governo pretende identificar inconsistências de forma mais rápida e bloquear benefícios pagos indevidamente.
A estratégia inclui a integração de dados entre União, estados e municípios, tornando o sistema mais eficiente no combate a fraudes.
Denúncias e auditorias ganham força
Para ampliar a transparência, o plano prevê o fortalecimento dos canais de denúncia e maior participação da população na fiscalização.
Além disso, serão realizadas:
- Auditorias periódicas nos municípios
- Revisões constantes de cadastros
- Monitoramento contínuo dos beneficiários
Essas ações devem aumentar o controle e reduzir pagamentos irregulares.
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Cadastro Único passa por reformulação
O Cadastro Único (CadÚnico) terá papel central na nova política. A proposta inclui atualização frequente das informações e capacitação de gestores locais para melhorar a qualidade dos dados.
A integração com outras bases federais também será ampliada, permitindo uma análise mais precisa da situação de cada família cadastrada.
Integração entre governos será decisiva
A cooperação entre diferentes esferas de governo é considerada essencial para o sucesso da iniciativa. O compartilhamento de informações deve agilizar a identificação de inconsistências e fortalecer o controle sobre os programas sociais.
Foco é garantir justiça na distribuição
Com o novo plano, o governo busca aumentar a eficiência das políticas públicas e evitar distorções no sistema.
A expectativa é que o “pente-fino” reduza fraudes, aumente a credibilidade dos programas sociais e assegure que o Bolsa Família continue atendendo quem realmente precisa.