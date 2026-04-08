O Governo Federal anunciou uma nova estratégia para intensificar o controle sobre programas sociais, com foco direto no Bolsa Família. A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 1.170/2026, apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

O objetivo central é combater irregularidades e garantir que os recursos públicos cheguem apenas a quem realmente tem direito.

Cruzamento de dados será principal arma

A principal novidade do plano é o uso ampliado do cruzamento de informações entre diferentes bases de dados. Com isso, o governo pretende identificar inconsistências de forma mais rápida e bloquear benefícios pagos indevidamente.