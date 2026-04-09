Um bazar beneficente em Piracicaba mobiliza voluntárias em prol de gatos resgatados das ruas. O atendimento ocorre na quinta e sexta-feira, das 9h às 17h, e no sábado, das 9h ao meio-dia. No local, o público poderá encontrar roupas, calçados e diversos itens a preços acessíveis, com toda a renda revertida para a manutenção do trabalho voluntário. A ação acontece no Teatro São José, na Rua São José, nº 799, no Centro, com entrada gratuita.

O bazar é promovido pelo grupo Gatos de Rua, equipe de proteção animal da cidade que atua no resgate, castração e encaminhamento para adoção de felinos abandonados. O trabalho é realizado por voluntárias como Paola Simonaggio, Isabela Simonaggio, Gracia Capatto, Nice Mora, Ana Schiavuzzo e Cíntia Freitas.

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