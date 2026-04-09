Um bazar beneficente em Piracicaba mobiliza voluntárias em prol de gatos resgatados das ruas. O atendimento ocorre na quinta e sexta-feira, das 9h às 17h, e no sábado, das 9h ao meio-dia. No local, o público poderá encontrar roupas, calçados e diversos itens a preços acessíveis, com toda a renda revertida para a manutenção do trabalho voluntário. A ação acontece no Teatro São José, na Rua São José, nº 799, no Centro, com entrada gratuita.
O bazar é promovido pelo grupo Gatos de Rua, equipe de proteção animal da cidade que atua no resgate, castração e encaminhamento para adoção de felinos abandonados. O trabalho é realizado por voluntárias como Paola Simonaggio, Isabela Simonaggio, Gracia Capatto, Nice Mora, Ana Schiavuzzo e Cíntia Freitas.
Dívida com veterinários preocupa
Atualmente, o grupo enfrenta dificuldades financeiras e acumula uma dívida de aproximadamente R$ 5 mil com atendimentos veterinários.
“Estamos sempre no vermelho. O bazar ajuda, mas nem sempre consegue suprir todos os custos”, relatou a voluntária Paola Simonaggio, que concedeu entrevista ao JP.
Alta demanda por resgates
Segundo ela, o número de animais atendidos é alto e constante. “O trabalho é bem rotativo: a gente resgata, castra, trata e encaminha para adoção. Nunca é menos de 100 animais sob nossa responsabilidade”, explicou.
Além dos custos veterinários, o grupo arca com despesas de ração, areia sanitária, medicamentos e produtos de limpeza.
Brechó é principal fonte de renda
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O bazar, que funciona como um brechó beneficente, é atualmente a principal fonte de renda da iniciativa.
“É o brechó que mantém o projeto. Quando aperta, a gente também pede ajuda nas redes sociais e faz rifas”, afirmou Paola.
Organização financeira e sustentabilidade
A criação da atividade foi uma alternativa para garantir a continuidade do trabalho. “A gente tentou organizar toda a parte financeira, até com contabilidade, mas os custos são altos. Então abrimos o brechó e até uma microempresa para manter tudo em ordem”, contou.
Adoção responsável e cuidados
O grupo atua há mais de uma década em Piracicaba e realiza todas as etapas do processo: resgate, tratamento e adoção responsável de gatos em situação de abandono.
Atualmente, os animais são distribuídos nos lares temporários das voluntárias, onde recebem cuidados até estarem prontos para adoção.
“A gente faz entrevista com as pessoas e depois entrega o gatinho mediante um termo de responsabilidade”, destacou Paola.
Como ajudar a causa animal
A população pode contribuir comprando no bazar ou ajudando com doações, fortalecendo o trabalho do grupo no cuidado com animais abandonados.