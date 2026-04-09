Dois homens viveram momentos de terror ao serem feitos reféns e mantidos amarrados dentro de um contêiner durante um assalto em uma obra no bairro Frezzarin 2, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba, na madrugada desta quarta-feira (8).
LEIA MAIS
- Homem é preso furtando carnes e chocolates em supermercado
- Serginho brilha, XV faz 3 no Ituano e segue vivo no Paulista A2
Uma das vítimas, que atuava como vigilante no local, foi surpreendida pelos criminosos e agredida antes de ser imobilizada. Já o segundo homem, motorista de aplicativo, foi abordado em outro ponto da cidade, colocado no porta-malas do próprio carro e levado até a obra, onde também foi rendido, segundo a SSP.
Ambos foram amarrados e trancados dentro de um contêiner, permanecendo sob poder dos assaltantes durante a ação criminosa.
A situação só foi interrompida após policiais militares suspeitarem de um veículo em uma área de mata próxima. Durante a abordagem, um dos envolvidos foi detido com objetos roubados.
Nas buscas, a polícia localizou o carro utilizado no crime e conseguiu libertar as vítimas, que ainda estavam presas no contêiner.
O suspeito, de 29 anos, confessou a participação no crime e foi reconhecido pelas vítimas. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste e permanece à disposição da Justiça.