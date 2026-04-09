Dois homens viveram momentos de terror ao serem feitos reféns e mantidos amarrados dentro de um contêiner durante um assalto em uma obra no bairro Frezzarin 2, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba, na madrugada desta quarta-feira (8).

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Uma das vítimas, que atuava como vigilante no local, foi surpreendida pelos criminosos e agredida antes de ser imobilizada. Já o segundo homem, motorista de aplicativo, foi abordado em outro ponto da cidade, colocado no porta-malas do próprio carro e levado até a obra, onde também foi rendido, segundo a SSP.