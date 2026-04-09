09 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VIOLÊNCIA EXTREMA

Reféns são amarrados e mantidos em contêiner em roubo de obra

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar
Policiais militares abordaram um indivíduo com os objetos roubados.
Policiais militares abordaram um indivíduo com os objetos roubados.

  Dois homens viveram momentos de terror ao serem feitos reféns e mantidos amarrados dentro de um contêiner durante um assalto em uma obra no bairro Frezzarin 2, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba, na madrugada desta quarta-feira (8).

LEIA MAIS

Uma das vítimas, que atuava como vigilante no local, foi surpreendida pelos criminosos e agredida antes de ser imobilizada. Já o segundo homem, motorista de aplicativo, foi abordado em outro ponto da cidade, colocado no porta-malas do próprio carro e levado até a obra, onde também foi rendido, segundo a SSP.

Ambos foram amarrados e trancados dentro de um contêiner, permanecendo sob poder dos assaltantes durante a ação criminosa.

A situação só foi interrompida após policiais militares suspeitarem de um veículo em uma área de mata próxima. Durante a abordagem, um dos envolvidos foi detido com objetos roubados.

Nas buscas, a polícia localizou o carro utilizado no crime e conseguiu libertar as vítimas, que ainda estavam presas no contêiner.

O suspeito, de 29 anos, confessou a participação no crime e foi reconhecido pelas vítimas. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste e permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários