A Anvisa determinou a suspensão imediata da venda de um azeite bastante conhecido no Brasil. A medida atinge todos os lotes da marca San Olivetto, com recolhimento obrigatório das unidades já distribuídas no comércio.

A decisão foi oficializada no Diário Oficial da União e também inclui proibição de fabricação, importação, propaganda e uso do produto em todo o território nacional.

Consumidores devem interromper o uso imediatamente

A orientação do órgão regulador é clara: quem adquiriu o azeite deve parar o consumo imediatamente. A ausência de informações seguras sobre a origem e a qualidade do produto levanta riscos à saúde.