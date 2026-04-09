A Anvisa determinou a suspensão imediata da venda de um azeite bastante conhecido no Brasil. A medida atinge todos os lotes da marca San Olivetto, com recolhimento obrigatório das unidades já distribuídas no comércio.
A decisão foi oficializada no Diário Oficial da União e também inclui proibição de fabricação, importação, propaganda e uso do produto em todo o território nacional.
Consumidores devem interromper o uso imediatamente
A orientação do órgão regulador é clara: quem adquiriu o azeite deve parar o consumo imediatamente. A ausência de informações seguras sobre a origem e a qualidade do produto levanta riscos à saúde.
Sem rastreabilidade adequada, não há garantia de que o alimento esteja livre de contaminações ou adulterações.
Motivos da proibição chamam atenção
A empresa responsável pela produção, a Agro Industria e Cerealista Norte Paraná LTDA, apresenta irregularidades cadastrais, incluindo CNPJ suspenso desde maio de 2025.
Já a distribuidora, a Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda, teve o registro encerrado ainda em 2024. Essas inconsistências foram determinantes para a decisão da Anvisa.
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Apreensão e fiscalização no comércio
Além do recolhimento, a agência sanitária determinou a apreensão de todos os produtos encontrados à venda. A fiscalização deve ocorrer em mercados, atacadistas e demais pontos de distribuição.
A medida amplia o rigor no combate a irregularidades no setor alimentício, especialmente em produtos de grande consumo.
Casos de fraude acendem alerta no país
Situações envolvendo azeites adulterados ou de origem duvidosa têm sido identificadas com frequência no Brasil. Em operações recentes, foram encontrados produtos misturados com outros óleos ou vinculados a empresas inexistentes.
O episódio reforça a importância de o consumidor verificar procedência e certificações antes da compra.