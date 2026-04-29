O homem encontrado morto debaixo do próprio carro nesta terça-feira (28), em um canavial de Charqueada, na região de Piracicaba, foi oficialmente identificado como Cícero da Silva, 67, pela polícia. A confirmação colocou fim à angústia de familiares que buscavam notícias, mas abriu um novo capítulo de dor e questionamentos.
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A partir disso, a polícia agora passa a investigar com mais precisão os últimos passos do homem antes de sua morte.
Reconhecimento causa comoção
Com a divulgação da identidade, pessoas próximas passaram a se manifestar. Amigos e conhecidos descrevem a vítima como alguém conhecido na região, o que aumentou o impacto do caso. A notícia se espalhou rapidamente e gerou forte repercussão na cidade.
Após a confirmação, familiares foram comunicados oficialmente. O momento foi marcado por emoção e desespero, já que muitos ainda não sabiam do ocorrido. Agora, a família busca respostas sobre como e por que ele foi parar debaixo do veículo.
Pressão por esclarecimentos aumenta
A grande dúvida agora é se houve acidente ou crime.
Velório e despedida
A família agora se prepara para os atos de despedida. O clima é de tristeza e revolta, enquanto amigos prestam homenagens e tentam lidar com a perda repentina.
Investigações continua.
A Polícia Civil trabalha para esclarecer todos os detalhes.