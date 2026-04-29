O homem encontrado morto debaixo do próprio carro nesta terça-feira (28), em um canavial de Charqueada, na região de Piracicaba, foi oficialmente identificado como Cícero da Silva, 67, pela polícia. A confirmação colocou fim à angústia de familiares que buscavam notícias, mas abriu um novo capítulo de dor e questionamentos.

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A partir disso, a polícia agora passa a investigar com mais precisão os últimos passos do homem antes de sua morte.