Um desnível entre a pista e o canteiro lateral pode ter sido determinante no acidente que terminou com a morte de uma jovem de 19 anos na Rodovia Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba.

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no km 169. A motocicleta trafegava pela via quando passou pela irregularidade. Após isso, o condutor perdeu o controle e caiu.

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