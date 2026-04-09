Um desnível entre a pista e o canteiro lateral pode ter sido determinante no acidente que terminou com a morte de uma jovem de 19 anos na Rodovia Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba.
De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no km 169. A motocicleta trafegava pela via quando passou pela irregularidade. Após isso, o condutor perdeu o controle e caiu.
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Com a queda, a passageira foi lançada na pista e atingida por uma carreta que vinha logo atrás.
A vítima foi identificada como Giovana Bragaia Gomes. Ela morreu no local. O motorista da carreta não se feriu.
O trecho está em obras desde fevereiro para a construção de viadutos. Motoristas relatam falta de sinalização e iluminação no local.
O caso será investigado.