09 de abril de 2026
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IRREGULARIDADE

Desnível na pista pode ter causado morte de jovem na SP-304; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A motocicleta trafegava pela via quando passou pela irregularidade
A motocicleta trafegava pela via quando passou pela irregularidade

Um desnível entre a pista e o canteiro lateral pode ter sido determinante no acidente que terminou com a morte de uma jovem de 19 anos na Rodovia Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba.

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no km 169. A motocicleta trafegava pela via quando passou pela irregularidade. Após isso, o condutor perdeu o controle e caiu.

Saiba mais:

Com a queda, a passageira foi lançada na pista e atingida por uma carreta que vinha logo atrás.

A vítima foi identificada como Giovana Bragaia Gomes. Ela morreu no local. O motorista da carreta não se feriu.

O trecho está em obras desde fevereiro para a construção de viadutos. Motoristas relatam falta de sinalização e iluminação no local.

O caso será investigado.

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