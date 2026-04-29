Um homem de 39 anos morreu após sofrer um mal súbito durante um treino de crossfit em Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (28) e mobilizou equipes de resgate. A vítima, identificada como Alex Aparecido Alexandrino, chegou a ser socorrida, mas não resistiu após dar entrada no hospital.

Atendimento e tentativa de reanimação

De acordo com informações, o aluno participava normalmente das atividades quando apresentou um quadro súbito de mal-estar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado imediatamente e realizou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa do município, onde passou por tentativas de reanimação por mais de 40 minutos, sem sucesso.

Academia lamenta a morte

Em manifestação pública, o centro de treinamento onde o homem treinava destacou o impacto da perda entre alunos e profissionais. Em nota, a equipe descreveu a vítima como uma pessoa próxima e querida, ressaltando que todos estão consternados com o ocorrido. A academia também informou que todos os protocolos de emergência foram seguidos, com acionamento rápido do socorro e assistência inicial até a chegada da equipe médica.