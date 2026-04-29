Um homem de 39 anos morreu após sofrer um mal súbito durante um treino de crossfit em Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (28) e mobilizou equipes de resgate. A vítima, identificada como Alex Aparecido Alexandrino, chegou a ser socorrida, mas não resistiu após dar entrada no hospital.
Atendimento e tentativa de reanimação
De acordo com informações, o aluno participava normalmente das atividades quando apresentou um quadro súbito de mal-estar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado imediatamente e realizou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa do município, onde passou por tentativas de reanimação por mais de 40 minutos, sem sucesso.
Academia lamenta a morte
Em manifestação pública, o centro de treinamento onde o homem treinava destacou o impacto da perda entre alunos e profissionais. Em nota, a equipe descreveu a vítima como uma pessoa próxima e querida, ressaltando que todos estão consternados com o ocorrido. A academia também informou que todos os protocolos de emergência foram seguidos, com acionamento rápido do socorro e assistência inicial até a chegada da equipe médica.
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Velório e investigação
O corpo de Alex foi velado na tarde seguinte ao ocorrido e sepultado no Cemitério Municipal de Araras. Até o momento, a causa da morte não foi oficialmente divulgada. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi acionada para informar se há registro da causa no boletim de ocorrência. O caso pode ser atualizado conforme novas informações forem confirmadas pelas autoridades.
Saúde e atenção durante atividades físicas
Especialistas ouvidos pela reportagem destacam que episódios de mal súbito durante exercícios físicos são raros, mas reforçam a importância de avaliações médicas periódicas, especialmente para pessoas que praticam atividades de alta intensidade. A orientação é que qualquer sinal incomum durante o treino seja levado a sério e que academias mantenham protocolos de emergência bem definidos.