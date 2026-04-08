Uma mulher viveu momentos de terror nas mãos do ex-companheiro, na noite desta terça-feira (7), no bairro Vila Rica em São Pedro, na região de Piracicaba. Ele foi preso pela Polícia Militar.

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De acordo com as informações, o indivíduo agrediu a vítima, enforcou até desmaiar, obrigado a fazer sexo.