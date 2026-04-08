Quem tem pendências com o município ganha uma nova chance de regularizar a situação neste sábado, 11/04. A Prefeitura de Piracicaba vai realizar um plantão especial do Refis, das 8h às 15h, oferecendo condições facilitadas para negociação de dívidas, com até 100% de desconto em multas e juros. O atendimento será no andar Térreo 2 (T2) do Centro Cívico.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao programa e atender quem não consegue comparecer durante a semana, permitindo que mais contribuintes coloquem as contas em dia e retomem sua regularidade com o município.

O Refis garante, para débitos em geral, 100% de desconto em juros e multa no pagamento à vista. No parcelamento, os descontos são de 80% para pagamentos de 2 a 24 parcelas; 70% de 25 a 48 parcelas; e 60% de 49 a 60 parcelas.