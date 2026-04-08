Quem tem pendências com o município ganha uma nova chance de regularizar a situação neste sábado, 11/04. A Prefeitura de Piracicaba vai realizar um plantão especial do Refis, das 8h às 15h, oferecendo condições facilitadas para negociação de dívidas, com até 100% de desconto em multas e juros. O atendimento será no andar Térreo 2 (T2) do Centro Cívico.
A iniciativa busca ampliar o acesso ao programa e atender quem não consegue comparecer durante a semana, permitindo que mais contribuintes coloquem as contas em dia e retomem sua regularidade com o município.
O Refis garante, para débitos em geral, 100% de desconto em juros e multa no pagamento à vista. No parcelamento, os descontos são de 80% para pagamentos de 2 a 24 parcelas; 70% de 25 a 48 parcelas; e 60% de 49 a 60 parcelas.
Para débitos superiores a R$ 500 mil, os descontos são de 100% à vista em juros e multas; 80% de 2 a 24 parcelas; 70% de 25 a 60 parcelas; 60% de 61 a 80 parcelas; e 50% de 81 a 120 parcelas.
São permitidas as negociações de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança amigável ou judicial, incluindo pendências com a Prefeitura, créditos habitacionais e débitos junto ao Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae).
ATENDIMENTO SEMANAL – Apesar do plantão, a Prefeitura segue com o atendimento semanal do Refis. Os contribuintes podem consultar o saldo devedor, simular o parcelamento, formalizar a negociação e emitir boletos presencialmente no Centro Cívico.
O atendimento ocorre no 9º andar para débitos relacionados à habitação e no Térreo 2 (T2) para as demais dívidas, como IPTU e ISSQN, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, com distribuição de senhas até as 15h.
Para débitos relacionados à Prefeitura (exceto habitação e Semae), também é possível realizar a negociação on-line pelo site oficial da Prefeitura, no botão Refis.
Já as dívidas junto ao Semae devem ser negociadas diretamente na unidade administrativa (rua XV de Novembro, 2200) ou no polo Santa Teresinha (rua Nagib Ismael, 104), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.
SERVIÇO – Plantão Refis. Sábado, 11/04, das 8h às 15h, no Térreo 2 (T2) do Centro Cívico (rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, Centro).