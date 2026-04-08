A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, conhecida como Igreja dos Frades, recebe um importante símbolo da tradição católica: uma relíquia de 1º grau de São Francisco de Assis. A chegada do item religioso movimenta a comunidade e reforça a vivência da fé em meio às celebrações do calendário cristão.

O significado das relíquias na fé católica

Na tradição da Igreja, relíquias são consideradas sinais que ajudam os fiéis a aprofundarem a espiritualidade. De acordo com ensinamentos de São Tomás de Aquino, elementos materiais podem conduzir o ser humano às realidades espirituais.

Esses objetos são classificados em três categorias: as relíquias de 1º grau, que correspondem a partes do corpo do santo; as de 2º grau, ligadas a objetos pessoais; e as de 3º grau, relacionadas a itens que tiveram contato com os anteriores. No caso da peça recebida pela paróquia, trata-se de um fragmento ósseo, acompanhado de certificação oficial emitida por autoridades eclesiásticas em Roma.