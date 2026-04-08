A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, conhecida como Igreja dos Frades, recebe um importante símbolo da tradição católica: uma relíquia de 1º grau de São Francisco de Assis. A chegada do item religioso movimenta a comunidade e reforça a vivência da fé em meio às celebrações do calendário cristão.
O significado das relíquias na fé católica
Na tradição da Igreja, relíquias são consideradas sinais que ajudam os fiéis a aprofundarem a espiritualidade. De acordo com ensinamentos de São Tomás de Aquino, elementos materiais podem conduzir o ser humano às realidades espirituais.
Esses objetos são classificados em três categorias: as relíquias de 1º grau, que correspondem a partes do corpo do santo; as de 2º grau, ligadas a objetos pessoais; e as de 3º grau, relacionadas a itens que tiveram contato com os anteriores. No caso da peça recebida pela paróquia, trata-se de um fragmento ósseo, acompanhado de certificação oficial emitida por autoridades eclesiásticas em Roma.
Celebração acontece no domingo
A chegada da relíquia acontece em um contexto simbólico para os franciscanos: os 800 anos do carisma da ordem. O marco convida à reflexão sobre valores como simplicidade, desapego e respeito à natureza, pilares associados à trajetória de São Francisco.
A apresentação oficial será realizada no domingo, dia 12 de abril, durante uma celebração religiosa marcada para as 6h30, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na Rua São Francisco de Assis, 640, no Centro de Piracicaba. Após a missa e a bênção do Santíssimo Sacramento, os presentes poderão participar do momento de veneração.
Segundo relato de um religioso da comunidade, o momento representa uma oportunidade de renovação espiritual. A presença da relíquia fortalece a vivência da fé e aproxima os fiéis da história e dos ensinamentos do santo.
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Convite à reflexão e espiritualidade
Mais do que um objeto simbólico, a relíquia propõe uma reflexão sobre o estilo de vida defendido por São Francisco. Em tempos de rotina acelerada, a mensagem de simplicidade e autenticidade ganha ainda mais relevância entre os fiéis.
O momento também reforça a importância da fé como instrumento de transformação pessoal e coletiva, mantendo viva uma tradição que atravessa séculos.