A Fatec Piracicaba iniciou o período de inscrições para o vestibular que oferece 120 vagas gratuitas em cursos superiores tecnológicos. Os interessados têm até o dia 1º de junho para se candidatar por meio do site oficial da instituição.

A prova está marcada para o dia 28 de junho, às 13h, e é uma das principais portas de entrada para o ensino tecnológico público no estado.

Cursos disponíveis e distribuição de vagas

Na unidade de Piracicaba, os candidatos podem escolher entre três formações, com turmas em diferentes períodos: