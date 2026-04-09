A Fatec Piracicaba iniciou o período de inscrições para o vestibular que oferece 120 vagas gratuitas em cursos superiores tecnológicos. Os interessados têm até o dia 1º de junho para se candidatar por meio do site oficial da instituição.
A prova está marcada para o dia 28 de junho, às 13h, e é uma das principais portas de entrada para o ensino tecnológico público no estado.
Cursos disponíveis e distribuição de vagas
Na unidade de Piracicaba, os candidatos podem escolher entre três formações, com turmas em diferentes períodos:
Gestão Empresarial (manhã e noite) – 60 vagas
Biocombustíveis (noite) – 30 vagas
Alimentos (manhã) – 30 vagas
As graduações são voltadas para o mercado de trabalho e têm foco prático, característica marcante das Fatecs.
Quem pode participar do processo seletivo
Para disputar uma das vagas, é necessário ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio. Quem ainda não atende a esse requisito pode participar como treineiro, apenas para testar conhecimentos.
Outra possibilidade é utilizar a nota do Enem (edições de 2023, 2024 ou 2025), desde que informada corretamente no ato da inscrição.
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Como fazer a inscrição no vestibular
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial. Durante o preenchimento do formulário, o candidato deve selecionar:
uma opção de curso principal
uma segunda opção, podendo ser em outra unidade
A taxa de inscrição é de R$ 90, com pagamento disponível via bancos, internet banking ou cartão de crédito. A confirmação ocorre após a compensação do valor.
Para quem não tem acesso à internet, as unidades da Centro Paula Souza disponibilizam computadores para realização da inscrição.
Rede estadual amplia acesso ao ensino tecnológico
As Fatecs fazem parte do Centro Paula Souza, responsável por uma ampla rede de ensino tecnológico em São Paulo, com dezenas de unidades espalhadas pelo estado e cursos voltados às demandas do mercado.
A iniciativa reforça o acesso gratuito à formação superior de qualidade e amplia as oportunidades profissionais para estudantes da região.