A Anvisa determinou a suspensão imediata da comercialização de um lote de dipirona após identificar falhas na qualidade do medicamento. A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União.

A medida atinge um lote específico do produto fabricado pela Hypofarma, que agora também deve ser recolhido do mercado.

Problema identificado acende alerta sanitário

Segundo a resolução RE 1.380/2026, o lote apresentou presença de material particulado — substâncias não dissolvidas e estranhas à formulação original.