A Anvisa determinou a suspensão imediata da comercialização de um lote de dipirona após identificar falhas na qualidade do medicamento. A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União.
A medida atinge um lote específico do produto fabricado pela Hypofarma, que agora também deve ser recolhido do mercado.
Problema identificado acende alerta sanitário
Segundo a resolução RE 1.380/2026, o lote apresentou presença de material particulado — substâncias não dissolvidas e estranhas à formulação original.
Esse tipo de irregularidade pode comprometer a segurança do medicamento, levando à determinação de suspensão do uso, distribuição e venda.
Detalhes do produto afetado
O recolhimento envolve a dipirona monoidratada 500 mg/mL, comercializada em caixas com 100 ampolas de 2 mL. O lote atingido é o de número 24112378.
A orientação é que profissionais de saúde e estabelecimentos interrompam imediatamente o uso desse lote específico.
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Outros medicamentos também entram na mira
Além da dipirona, a Anvisa ampliou as ações de fiscalização para outros produtos manipulados. Entre os medicamentos com lotes suspensos estão:
- ésteres de testosterona
- nandrolona
- tirzepatida
- semaglutida
Alguns desses itens ainda poderão passar por apreensão, conforme avanço das investigações sanitárias.
Empresa ainda não se manifestou
Até o momento, a Hypofarma não divulgou posicionamento oficial sobre a decisão. O caso segue sob monitoramento da Anvisa, que pode adotar novas medidas caso surjam outras irregularidades.