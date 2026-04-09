09 de abril de 2026
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Anvisa determina suspensão de lote de dipirona

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A Anvisa determinou a suspensão imediata da comercialização de um lote de dipirona após identificar falhas na qualidade do medicamento.
A Anvisa determinou a suspensão imediata da comercialização de um lote de dipirona após identificar falhas na qualidade do medicamento.

A Anvisa determinou a suspensão imediata da comercialização de um lote de dipirona após identificar falhas na qualidade do medicamento. A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União.

A medida atinge um lote específico do produto fabricado pela Hypofarma, que agora também deve ser recolhido do mercado.

Problema identificado acende alerta sanitário

Segundo a resolução RE 1.380/2026, o lote apresentou presença de material particulado — substâncias não dissolvidas e estranhas à formulação original.

Esse tipo de irregularidade pode comprometer a segurança do medicamento, levando à determinação de suspensão do uso, distribuição e venda.

Detalhes do produto afetado

O recolhimento envolve a dipirona monoidratada 500 mg/mL, comercializada em caixas com 100 ampolas de 2 mL. O lote atingido é o de número 24112378.

A orientação é que profissionais de saúde e estabelecimentos interrompam imediatamente o uso desse lote específico.

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Outros medicamentos também entram na mira

Além da dipirona, a Anvisa ampliou as ações de fiscalização para outros produtos manipulados. Entre os medicamentos com lotes suspensos estão:

  • ésteres de testosterona
  • nandrolona
  • tirzepatida
  • semaglutida

Alguns desses itens ainda poderão passar por apreensão, conforme avanço das investigações sanitárias.

Empresa ainda não se manifestou

Até o momento, a Hypofarma não divulgou posicionamento oficial sobre a decisão. O caso segue sob monitoramento da Anvisa, que pode adotar novas medidas caso surjam outras irregularidades.

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