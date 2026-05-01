01 de maio de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Corpo é encontrado soterrado e em posição fetal em cerâmica

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
O encontro misterioso do cadáver está sendo investigado pela polícia.
O encontro misterioso do cadáver está sendo investigado pela polícia.

  Uma descoberta de arrepiar colocou medo em Cordeirópolis, na região de Piracicaba, na noite desta quinta-feira (30). Um homem de 57 anos foi encontrado morto dentro de uma indústria cerâmica — e o jeito como o corpo apareceu deixou policiais intrigados.

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A vítima estava parcialmente soterrada, escondida sob um saco pesado cheio de material cerâmico. Como se não bastasse, o corpo foi encontrado encolhido, em posição fetal, já com sinais de rigidez — uma cena digna de filme de terror!

O Samu correu até o local, mas não havia mais o que fazer. A morte foi confirmada ali mesmo, no meio do cenário assustador. A área virou ponto de investigação: Polícia Científica vasculhando cada detalhe, Polícia Civil tentando juntar as peças de um quebra-cabeça cheio de dúvidas.

Depois dos trabalhos periciais, o corpo foi retirado e levado para o Instituto Médico Legal. O mistério está sendo investigado pela polícia.

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