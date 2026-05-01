Uma descoberta de arrepiar colocou medo em Cordeirópolis, na região de Piracicaba, na noite desta quinta-feira (30). Um homem de 57 anos foi encontrado morto dentro de uma indústria cerâmica — e o jeito como o corpo apareceu deixou policiais intrigados.
LEIA MAIS
- Diagnóstico errado em UPA quase terminou em morte, em Piracicaba
- Fogo devastador destrói escola com 300 alunos na região de Piracicaba
A vítima estava parcialmente soterrada, escondida sob um saco pesado cheio de material cerâmico. Como se não bastasse, o corpo foi encontrado encolhido, em posição fetal, já com sinais de rigidez — uma cena digna de filme de terror!
O Samu correu até o local, mas não havia mais o que fazer. A morte foi confirmada ali mesmo, no meio do cenário assustador. A área virou ponto de investigação: Polícia Científica vasculhando cada detalhe, Polícia Civil tentando juntar as peças de um quebra-cabeça cheio de dúvidas.
Depois dos trabalhos periciais, o corpo foi retirado e levado para o Instituto Médico Legal. O mistério está sendo investigado pela polícia.