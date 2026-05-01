Uma descoberta de arrepiar colocou medo em Cordeirópolis, na região de Piracicaba, na noite desta quinta-feira (30). Um homem de 57 anos foi encontrado morto dentro de uma indústria cerâmica — e o jeito como o corpo apareceu deixou policiais intrigados.

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A vítima estava parcialmente soterrada, escondida sob um saco pesado cheio de material cerâmico. Como se não bastasse, o corpo foi encontrado encolhido, em posição fetal, já com sinais de rigidez — uma cena digna de filme de terror!