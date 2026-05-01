01 de maio de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Fogo devastador destrói escola infantil com 300 alunos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A escola com 80 anos foi devorada pelo fogo.
A escola com 80 anos foi devorada pelo fogo.

  Um incêndio de grandes proporções causou pânico e deixou um rastro de destruição na tarde desta sexta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador, em Limeira, na região de Piracicaba. As chamas atingiram a tradicional EMEIEF Prada, uma das mais conhecidas da cidade.

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O fogo começou por volta das 15h30 e rapidamente se espalhou, formando uma enorme cortina de fumaça que podia ser vista de vários pontos. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros correram contra o tempo para conter o incêndio e evitar uma tragédia ainda maior.

Cenas de destruição

De acordo com as informações, salas foram atingidas e parte da estrutura comprometida. A escola, que atende cerca de 320 crianças entre 5 e 11 anos, ficou parcialmente destruída, gerando preocupação entre moradores e pais de alunos.

Correria e alerta

Para reforçar o combate, caminhões-pipa foram diaponiblizadoa, com apoio de empresas da cidade. O tráfego de veículos foi desviado na Avenida Alberto Ferreira, devido à movimentação intensa das equipes de emergência.

Apesar do cenário assustador, não há registro de feridos — uma notícia que trouxe alívio diante da gravidade do incêndio.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e a investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.

A Escola Prada é um símbolo em Limeira e está prestes a completar 80 anos em 2027. O incêndio não só destruiu parte do prédio, mas também abalou a história e a memória de

gerações.

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