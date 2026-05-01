Um incêndio de grandes proporções causou pânico e deixou um rastro de destruição na tarde desta sexta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador, em Limeira, na região de Piracicaba. As chamas atingiram a tradicional EMEIEF Prada, uma das mais conhecidas da cidade.

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O fogo começou por volta das 15h30 e rapidamente se espalhou, formando uma enorme cortina de fumaça que podia ser vista de vários pontos. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros correram contra o tempo para conter o incêndio e evitar uma tragédia ainda maior.